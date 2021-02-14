Илон Маск раскрыл секрет успеха: «Я инопланетянин»

Американский бизнесмен и изобретатель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл секрет своего успеха, общаясь с подписчиками в сервисе Twitter.
Один из пользователей попытался выяснить, как 49-летний предприниматель умудряется управлять таким количеством крупных компаний одновременно.
«Я инопланетянин», — кратко ответил Маск, но это вызвало недовольство других юзеров Twitter.
Некоторые из них назвали заявление бизнесмена «наихудшим секретом», другие сразу пояснили, что знали об истинной натуре Маска. Шутка миллиардера натолкнула пользователей на самые необычные предположения.
«Вот почему ты строишь космический корабль. Чтобы вернуться на свою родную планету», — пишет один из них.