Илон Маск раскрыл секрет успеха: «Я инопланетянин»

Американский бизнесмен и изобретатель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл секрет своего успеха, общаясь с подписчиками в сервисе Twitter.

Один из пользователей попытался выяснить, как 49-летний предприниматель умудряется управлять таким количеством крупных компаний одновременно.

«Я инопланетянин», — кратко ответил Маск, но это вызвало недовольство других юзеров Twitter.