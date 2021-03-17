Загадочные порталы над Индийским океаном и над Канадой.

Основным источником роликов с НЛО, заполнивших YouTube, являются острова и материки, где и тусуется основная масса граждан с фотоаппаратами. Однако, Мировой Океан составляет более 70% площади поверхности Земли и основная масса уфологических событий должна быть как бы там. Тем не менее, несмотря на обилие в океане яхт, пароходов и прочего, особо много роликов оттуда не поступает, но если они и приходят – то ставят в тупик даже уфологов.

15 марта 2021-го года господин Шомуддро Билас, член команды индийского парохода, которая стала свидетелем странного явления в небе, выложил ролик, где и продемонстрировал миру увиденное:

В комментариях к ролику господин Шомуддро Билас пишет:

12 марта 2021 года, когда наш корабль находился в Индийском океане и двигался в направлении Бангладеш, мы видели в ночном небе загадочное световое шоу в течение 20 минут около 20:00.

Наш третий помощник позвонил мне и рассказал об этом, а также попросил подняться на палубу и принести мою камеру, чтобы сфотографировать момент. Через минуту я пошел на мостик. На мостике были и другие люди, включая нашего капитана и главного инженера.

Мы все видели одно и то же. Капитан первым заметил свет. Я увидел это через 2-3 минуты как 1-ю картинку на видео. Наш капитан сказал, что изначально, когда он его увидел, он был меньше и намного ярче.

Я начал снимать замедленную съемку с выдержкой 1 с и интервалом 1 секунда и записал 400 фотографий, поскольку вы можете видеть, что они светились и расширялись в замедленной съемке, что было легко видно невооруженным глазом в ночное время.

После того, как свет исчез, я сфотографировал положение нашего корабля (широта, долгота, время UTC). Мы обсуждали это, но никто не знал, что это такое, или никогда раньше не видел такого света.

Что это такое мы тоже не можем сказать, разве что вспомнить видео, снятое некоторое время назад из самолета, летевшего над Канадой. Оригинал автор ролика не приводит, найти его не удалось, поэтому шоу смотрим начиная с 6:30 таймлайна:

Возможно это какие-то секретные тесты EPM-оружия, возможно Blue Beam, или опять какие-то происки инопланетян. При этом очевидно, что аномалии над Канадой и над Индийским океаном разные – они просто схожи яркой световой вспышкой и распространением. И если они появились, то скоро их, очевидно, будет довольно много, так что следим за развитием событий.

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