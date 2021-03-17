ВНИМАНИЕ всем любителям утром побегать: у насекомых появились новые опасные виды!

На протяжении последнего десятилетия со всего мира приходят регулярные сообщения о появлении в тех или иных регионах насекомых, абсолютно несвойственных данной местности либо насекомых как бы типичных, но вдруг начавших размножаться со страшной силой.

В новостях фигурировали Европа, Ближний Восток, Африка, где миграцию маленьких тварей из Азии (чаще всего) можно было как-то проследить, но совершено парадоксально выглядели на этом фоне Соединенные Штаты, куда даже из Южной Америки насекомым попасть проблематично. Однако, из США постоянно приходят вести то о появлении каких-то гигантских ос, перекусывающих пчел пополам, то о всплеске популяции редких разновидностей термитов и так далее.

Последние два нашествия случились осенью 2020-го года, когда внезапно в парках появилась так называемая фланелевая моль – безобидное как бы насекомое, гусеницы которой очень токсичны. Внешне гусеница похожа на котенка – пушистая и очень красивая, но прикосновение к ней заканчивается волдырями, отеком, тошнотой, воспалением лимфоузлов и проблемами с дыханием: