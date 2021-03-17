ВНИМАНИЕ всем любителям утром побегать: у насекомых появились новые опасные виды!

На протяжении последнего десятилетия со всего мира приходят регулярные сообщения о появлении в тех или иных регионах насекомых, абсолютно несвойственных данной местности либо насекомых как бы типичных, но вдруг начавших размножаться со страшной силой.
В новостях фигурировали Европа, Ближний Восток, Африка, где миграцию маленьких тварей из Азии (чаще всего) можно было как-то проследить, но совершено парадоксально выглядели на этом фоне Соединенные Штаты, куда даже из Южной Америки насекомым попасть проблематично. Однако, из США постоянно приходят вести то о появлении каких-то гигантских ос, перекусывающих пчел пополам, то о всплеске популяции редких разновидностей термитов и так далее.
Последние два нашествия случились осенью 2020-го года, когда внезапно в парках появилась так называемая фланелевая моль – безобидное как бы насекомое, гусеницы которой очень токсичны. Внешне гусеница похожа на котенка – пушистая и очень красивая, но прикосновение к ней заканчивается волдырями, отеком, тошнотой, воспалением лимфоузлов и проблемами с дыханием:
Вторая новость – азиатские божьи коровки, которые имеют тенденцию залетать в рот домашним животным. Там они приклеиваются небу, выделяя специфический клей и при определенной их концентрации собака может даже умереть:
Все, что могут сделать ветеринары – это только выпускать предупреждающие объявления, но что происходит и откуда эта чума они не знают. И именно этот факт пугает американцев, которые уже сами стали обращать внимание на такого рода аномалии. И вчера один из них пишет следующее.
Этот господин, отписавшийся на GLP, занимается у себя в парке утренними пробежками и в это время года он часто видит на окружающих тропинку кустах и деревьях таких вот приблизительно гусениц:
Они похожи на шелкопрядов и свисают с веток на какой-то паутине. Во время пробежки господин зазевался и одна из таких гусениц чуть не попала ему в рот – она висела на паутине прямо посреди тропинки на уровне лица и парень чуть её не вдохнул.
Отправившись от неприятного шока чувак побежал дальше и стал смотреть на дорогу внимательнее. И его поразило, что на протяжении всей тропинки, тянущейся сквозь парк на километры гусеницы висели над ней, как уличные гирлянды.
Телефон он с собой не взял, фотки с места будут только в ближайшие дни, но по его описанию налицо очевидный факт: если раньше гусеницы висели строго по краям дорожки и их нужно было еще поискать, то сейчас их много и все они НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ, по центру дорожки – с таким расчетом, чтобы человек среднего роста вдохнул гусеницу в легкие.
В такое чудесное стечение обстоятельств поверить нельзя – речь идет или о появлении какого-то нового вида, или вмешательстве “марсиан”, который придумали для людей новую инвазивную заразу. Так же может быть против людей ополчилась сама планета, постепенно превращая в биологическое оружие безобидные ранее виды.
Люди, проживающие в теплой местности, ознакомившись с этим сообщением ринулись сейчас на прогулки по соседним паркам искать похожие аномалии. Думаем, их будет много и территорией США они не ограничатся – с началом теплых денечков такие же сообщения будут приходить и из северной Европы. Поэтому обращаем внимание наших читателей – будьте этой весной осторожнее с поездками на природу и утренними пробежками – в мире, похоже, появились, какие-то необычно умные и скорее всего очень опасные инвазивные виды.