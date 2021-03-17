Шесть заповедей Авиценны, которые помогут прожить долго и в добром здравии

Делом всей жизни для Абу Али Хусейн ибн Сина (Авиценны) стала медицина. Он был личным врачом многих восточных правителей и оставил потомкам более 400 книг по медицине. Его «Трактат врачебной науки» — вторая печатная книга после Библии.

Авиценна первым начал говорить о том, что регулярные физические упражнения полезны для укрепления здоровья, а еще он был уверен, что больного человека убивает не столько болезнь, сколько страх перед болезнью.

Вот почему врач, по его мнению, должен был не просто лечить, но и вселять в пациента уверенность. Медицину же он рассматривал с позиции философии и математики: говорил, что врачевание — это прибавление и отнятие: отнятие всего того, что человеку вредно, прибавление того, что полезно, пишет Счастливая жизнь.