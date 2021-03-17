Шесть заповедей Авиценны, которые помогут прожить долго и в добром здравии

Делом всей жизни для Абу Али Хусейн ибн Сина (Авиценны) стала медицина. Он был личным врачом многих восточных правителей и оставил потомкам более 400 книг по медицине. Его «Трактат врачебной науки» — вторая печатная книга после Библии.
Авиценна первым начал говорить о том, что регулярные физические упражнения полезны для укрепления здоровья, а еще он был уверен, что больного человека убивает не столько болезнь, сколько страх перед болезнью.
Вот почему врач, по его мнению, должен был не просто лечить, но и вселять в пациента уверенность. Медицину же он рассматривал с позиции философии и математики: говорил, что врачевание — это прибавление и отнятие: отнятие всего того, что человеку вредно, прибавление того, что полезно, пишет Счастливая жизнь.
Авиценна жил почти 1000 лет назад, но многие его учения до сих пор не утратили актуальности.
1. О переедании
Чрезмерное употребление пищи Авиценна считал прямой дорогой к болезням. Постоянно наполненные желудок и кишечник, в которых скапливаются остатки непереваренный пищи, становятся причиной возникновения воспалений и проблем со многими внутренними органами.
«Не следует есть в такой степени, при которой не остается места для дополнительной пищи, а надо переставать есть еще при наличии некоторого аппетита. Этот остаток аппетита является продолжением чувства голода, которое через незначительное время исчезает».
Предупреждал ученый и о вреде злоупотребления алкоголем, говоря о том, что оно вызывает проблемы с печенью и мозгом.
2. О праздности и безделье
По мнению великого врачевателя, большинство болезней человека возникает, когда он позволяет себе слишком много и не заботиться об умеренности, а также ведет праздный образ жизни.
Второй причиной, по мнению медика, являются безделье и скука. Многие люди, у которых в жизни нет никаких проблем, вдруг начинают страдать от депрессий, расстройств внутренних органов, а все потому, что направляют на каждое недомогание все свое внимание, ведь больше им сосредоточиться не на чем!
«Безделье и праздность являются причиной болезни!»
3. О раздельном питании и голодании
Авиценна не знал, что его потомки будут практиковать так называемое раздельное питание, но уже 1000 лет назад знал, что не стоит одновременно есть соленое и сладкое, белки и углеводы… А еще считал, что после обильного стола и переедания, нужно устроить один день голодания и остаться вообще без еды на сутки, чтобы очистить кишечник.
«Если когда-нибудь было съедено слишком много, то на следующий день нужно оставаться голодным».
Также он писал о пользе «легкой» пищи и вреде «тяжелой», которая долго переваривается.
4. О пользе спорта
Авиценна был уверен, что человек, которые обеспечивает своему телу регулярные физические нагрузки, реже болеет и быстрее выздоравливает. А те, кто сидят без движения, фактически своими руками создают все свои болячки.
«Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезни».
5. О губительном влиянии гнева на организм
Как настоящий доктор, Авиценна лечил не только тело, но и душу, обращая внимание на психологическое состояние пациента, его внутренние разногласия. Он нашел прямую связь между испытываемыми негативными эмоциями и физическим состоянием человека.
Авиценна говорил, что гнев, раздражение и печаль буквально истощают человеческую психику, ослабляя защитные силы.
«Гнев сильно горячит тело, печаль сильно высушивает его, апатия ослабляет душевную силу и склоняет натуру к слизистости… В итоге уравновешивания характера достигается сохранение здоровья одновременно для души и тела».
6. О важности правильного сна
Здоровый человек должен спать столько, сколько требуется для его полноценного восстановления. Недостаток сна, как и его переизбыток, негативно влияет на здоровье, считал Авиценна.
«Спать на пустой желудок нехорошо, это ослабляет силу. Также вредно спать с переполненным желудком… Ибо такой сон будет не глубоким, а беспокойным…»
Спать Авиценна рекомендовал таким образом: сначала ложиться на правый бок, а затем переворачиваться на левый. Также он отмечал: «Если сон начинается с лежания на животе, то это хорошо помогает пищеварению… На спине спят обычно люди, ослабевшие от болезни… Такие люди спят также с открытым ртом из-за слабости мышц, сжимающих обе челюсти…»