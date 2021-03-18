Три свежих видеоролика об НЛО

Не будем вдаваться в рассуждения, почему людей так волнуют НЛО, отчего в Интернете популярны даже некачественные видеоролики о возможных инопланетянах. Просто смотрим очередные видео на эту тему и сами себе отвечаем на этот вопрос.

На первом видео запечатлен редчайший момент, когда довольно крупный ромбовидный НЛО выпускает в вечернем небе армаду дронов-разведчиков. Это, конечно, предположение, не более того. Но что поделаешь, если судить о любом событии мы можем лишь на основе имеющегося у нас опыта и сложившихся представлений. В том числе и об аппаратах инопланетян.

Произошло это в штате Калифорния США, на одной из заправок в Сан-Бернардино автор ролика случайно поднял глаза вверх и был поражен увиденным: сотни маленьких объектов разлетались в стороны от более крупного ромбовидного. Некоторые из них загорались, превращаясь в шары, другие просто исчезали в темном небе. Это было, по мнению американца, завораживающее зрелище. К сожалению, видео не передает в полной мере того, что в действительности видит человеческий глаз. Не говоря уже о чувствах…

В небе над Чикаго на фоне луны пролетает огромный НЛО

На втором видео — утреннее небо над Чикаго. Еще не полностью рассвело, а потому великолепный диск луны с северной стороны города притягивает внимание всех, кто так любит любоваться сияющей селеной. Естественно, находятся люди, кто стремится непременно снять на видео эту красоту.

Автор видеоролика, судя по всему, был из их числа. Однако он и предположить не мог, что в тот момент объектив его камеры поймает нечто необычное, а именно – огромный продолговатый НЛО, пролетевший на фоне луны.

И ничего больше этого. Ни шума пролетающего самолета или ракеты, ни каких-то следов полета вне луны. Поэтому уфологи сошлись во мнении, что автору видеоролика посчастливилось снять огромный инопланетный корабль на орбите нашей планеты.

Конечно, это может быть и нечто иное, но это «нечто» мы просто не знаем, а потому и найти ему объяснения не можем. Довольствуемся, как всегда, наиболее подходящим…

Гигантский корабль-куб пришельцев крутится возле нашего Солнца

Это еще одна неразрешимая загадка – кто постоянно крутится возле Солнца? Какие-то объекты невероятных размеров, порой во много раз превосходящие Землю, периодически попадают в объективы камер и не дают покоя уфологам. Ученые в этом случае отмалчиваются или высказывают не очень убедительные объяснения.

Неубедительные они потому, что загадочные НЛО близ Светила имеют слишком правильные формы – куба, зонтика, ромба и так далее, что никогда не создает природа. Вот и сегодня на видео запечатлен корабль-куб, которого просто не может быть возле Солнца. Но… он есть и поражает, как всегда, своими формами и размерами, да и своей «безрассудностью», находясь так близко от звезды. А ведь некоторые из этих НЛО и вовсе влетают в пекло Солнца – и ничего…

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