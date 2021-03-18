Как на Руси девушки спасались от назойливых женихов

Очень часто на Руси о свадьбе договаривались не молодые, а их родители. Выражение «стерпится-слюбится» пошло именно отсюда. Невесту выбирали по принципу «здоровая, красивая, домовитая», а жениха — «богатая семья, большой дом, много домашнего скота». Но, тем не менее, некоторым девушкам приходилось отбиваться от назойливых сватов. Какие способы использовали, чтобы показать нежеланному жениху, что он не мил, почему говорили, что невеста мертва и что означал девичий поцелуй: читайте в статье.

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Частенько жених сам приходил свататься в семью к невесте. Хорошо, если желание создать семью было обоюдным, а в ином случае мужчина, которому отказали, мог быть опозорен. Например, подружки девушки могли установить у ворот отвергнутого жениха так называемую отказную куклу. Она представляла из себя жердь, к которому была привязана куколка, сделанная из ткани или иных подручных материалов.

Тогда же появилась известная поговорка «от ворот поворот». Изначально это означало именно то, что жених получил отказ. Сегодня это словосочетание применимо к любому человеку, не только к жениху. Кстати, его могли физически развернуть около ворот, не пустить в дом, давая понять, что он не нужен. И приходилось парню идти домой несолоно хлебавши. А если же он сватался к нескольким девушкам, и никто из них не изъявлял желание стать его женой, то в таком случае он мог вообще остаться холостяком. Приходилось идти в другую деревню и искать невесту там, где о его позоре никто ничего не знал.

Бывали и такие ситуации, что родители девушки хотели выдать её замуж за какого-то конкретного человека, а он ей совсем не нравился, и любила она другого. Что делать? Использовались такие способы: потенциальная невеста начинала вести себя ужасно. Она язвила, изводила жениха капризами, показывала, что не умеет ни убирать, ни готовить. Иногда ненужные девушке женихи пасовали перед таким напором.

Был еще более греховный способ. Молодые люди вступали в интимные отношения, а уже после того, как все произошло, рассказывали об этом родителям. Что оставалось делать? Конечно, спешно отдавать дочку замуж за выбранного парня, стараясь скрыть произошедшее. В высших слоях методы были более щадящими. Так как часто проводились балы, то поклонники могли увидеть свою мечту именно там. После этого мужчина начинал осаждать дом девушки с визитами. Так же, как и крестьянка, образованная барышня могла дерзить, отказываться выходить из своей комнаты, капризничать. К сожалению, родители очень часто принуждали дочерей выбрать именно того жениха, который подходил для семьи. Выгодный брак не всегда был счастливым.

Поцелуй как знак согласия выйти замуж

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Но всё же некоторая свобода была. В высшем свете девушки посещали балы после того, как им исполнялось шестнадцать лет, в деревнях проводились праздники и посиделки, где молодые люди и девицы общались между собой. Например, в деревне парень мог попытать счастья, обняв понравившуюся красотку и даже поцеловав её. Варианта было два: в худшем случае — затрещина, это означало, что добрый молодец не нравится девушке, а в лучшем – вялые отмахивания, которые предпринимались для вида и по сути показывали, что у жениха есть шанс.

Были и такие игры, когда проводились посиделки: девица могла отлучиться, и в это время парень садился на её место на лавке. После того как девушка возвращалась, от неё требовали поцелуя. В этом случае она могла либо прогнать прочь наглеца, либо поцеловать его в ответ и даже сесть к нему на колени. Второй вариант означал, что можно смело свататься.

Мертвая невеста и зачем сватам под ноги тыкву выкатывали

Фото из открытых источников

Мужчины предпринимали самые разные попытки уговорить девушку выйти замуж. Например, потенциальный жених отправлял ей различные гостинцы, подарочки. Дальше нужно было ждать, чем ответит девица. Если парень был ей по вкусу, то он получал в ответ презент. Это мог быть платок, на котором девичьей рукой была вышита надпись «подарок для любимого», или «милому Ивану от Марии навсегда». Если жених не нравился, то подарок возвращался к нему обратно.

Несмотря на то, что часто девушек выдавали замуж без их согласия, во многих регионах родители все-таки шли навстречу молодым. Например, пришел свататься жених, который не нравится дочери, и родителей выходят к сватам со словами что невеста у них страшненькая, кривенькая да плохенькая. А могли сказать, что она вообще умерла и уже лежит в гробу. Это была своеобразная игра, сваты понимали, что здесь искать ничего. Иногда им выкатывали тыкву под ноги или могла поступить странная просьба, например, почистить картошку. А уж если мама девушки хватала метлу и начинала махать ее со всей силы, да так, что вокруг сватов вздымалось облако пыли, значит, дочку замуж не отдадут.

Магический отворотный ритуал, помогающий избавиться от навязчивого жениха

Фото из открытых источников

Когда девушке не удавалось отвадить липучего жениха самыми простыми способами, она могла прибегнуть к колдовству. Существовали различные отворотные ритуалы. Например, девица исподтишка прикалывала булавку к одежде молодого человека, который ей надоел со своими предложениями, и при этом читала заговор. Такой обряд обычно проводился, когда луна убывала, но его нельзя было делать в воскресенье и четверг. Те девушки, которые не хотели связываться с булавками, использовали более простые предметы, например яблоко. Кислый плод нужно было надкусить, прочитать отворотный заговор и потом яблочко швыряли как можно дальше от избы, чтобы оно катилось, унося с собой все намерения неугодного женишка.

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