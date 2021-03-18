НЛО над Луной случайно заметил итальянский астроном (ВИДЕО)

Известный уфолог Скотт Уоринг на страницах своего блога опубликовал интересный видеоматериал, который был получен еще в 2007 году астрономом-любителем из Бусто-Арисицио (Италия).
Фото из открытых источников
29 апреля 2007 года Альберто Майер поздно вечером производил регулировку своего телескопа и случайно зафиксировал полет НЛО над поверхностью Луны.
Фото из открытых источников
Уоринг считает, что съемка данного явления производилась на профессиональном уровне, однако Майер таковым себя не считает и причисляет себя к обычным астрономам-любителям.
На видео запечатлен черный неопознанный объект круглой формы, который проходит над участками Луны. По мнению уфолога, объект находился примерно в 200 метрах от лунной поверхности. НЛО проходит над несколькими кратерами, иногда задерживаясь над ними, а затем достигнув кратера Грейс набирает скорость и улетает.