НЛО над Луной случайно заметил итальянский астроном (ВИДЕО)

Известный уфолог Скотт Уоринг на страницах своего блога опубликовал интересный видеоматериал, который был получен еще в 2007 году астрономом-любителем из Бусто-Арисицио (Италия).

Фото из открытых источников

29 апреля 2007 года Альберто Майер поздно вечером производил регулировку своего телескопа и случайно зафиксировал полет НЛО над поверхностью Луны.