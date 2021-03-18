Чарские Пески: самая удивительная пустыня на Земле

На севере Забайкальского края, посреди Чарской долины находится самая настоящая пустыня, окруженная горами.

Массив перемещающихся песков площадью около 50 квадратных километров (под другим оценкам 30) внешне напоминает пустыню в Средней Азии и выглядит странным на фоне высоких гор, в окружении лиственничной тайги и болот.

Фото из открытых источников / Александр Леснянский / lesnyanskiy.livejournal.com

По словам тех, кто здесь побывал, это место, хотя и не столь велико, однако впечатляет своим контрастом между песчаными барханами и вершинами Кодарского хребта не меньше, чем бескрайние пески пустыни Сахара.

Фото из открытых источников / Александр Леснянский / lesnyanskiy.livejournal.com

Это настоящая пустыня, в которой дюны достигают 20-25 метров. Здесь можно встретить останки деревьев, погибших под натиском песчаного массива, а также ползучую траву. Кто знаком с пустынями, у тех невольно возникает ощущение, что вот-вот на горизонте появится караван верблюдов или из-под ног выскочит скорпион. Несмотря на малые размеры «игрушечной» пустыни, бывали случаи, когда путешественники здесь терялись, но в конце концов выбирались живыми и здоровыми. Обычно это происходило из-за низкой облачности, которая скрывала горы, служащие для путников ориентиром.

Чарским пескам присвоен статус природного геологического памятника. Некоторые исследователи до сих пор не могут понять, каким образом посреди тайги и болот возникло это настоящее чудо природы. Вместе с тем, у ученых все же есть объяснение.

Фото из открытых источников / Александр Леснянский / lesnyanskiy.livejournal.com

Примерно 45 тысяч лет назад, когда на Земле произошло похолодание, с Кодарских вершин сполз огромный ледник прямиком в Чарскую долину. Возникла гигантских размеров чаша, которая за тысячи лет растаяла и заполнила собой всю Чарскую впадину. Размер водоема составлял около 60 километров, а глубина примерно 250 метров.

Сползавшие с гор ледники наполняли озеро миллионами тонн песка и глины. Древний водоем просуществовал около 3 тысяч лет, в течение которых накопил в себе огромное количество осадков. В конце ледникового периода все водохранилище вытекло, а донные отложения оказались на поверхности. Спустя многие тысячи лет под влиянием атмосферы это место обрело вид песчаной пустыни.

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