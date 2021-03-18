The Sun: на Канарах нашли «убежище сбежавшего Гитлера»

Вокруг виллы Casa Winter на Канарских островах ходит немало историй о том, что когда-то тут была расположена секретная клиника, где нацисты, включая Адольфа Гитлера, делали себе пластическую операцию лица в конце Второй мировой войны, чтобы потом сбежать в Южную Америку, сообщает The Sun.

Вилла находится на вулканической скале на изрезанной южной оконечности Фуэртевентуры. Ее также могли использовать для координации атак подводных лодок на союзные корабли в Атлантическому океане. Некоторые говорят, что башня Casa Winter служила визуальной опорой для захода немецких военных самолетов на близлежащий аэродром.

Согласно легенде, высокопоставленные лица нацистской Германии, такие как Мартин Борман, Йозеф Менгеле и даже сам Гитлер, были участниками секретной операции на изолированной вилле после «инсценировки» своей смерти.