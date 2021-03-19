В «Пещере ужасов» археологи сделали поразительную находку

Израильские ученые сделали поразительные археологические находки в «Пещере ужасов» в Иудейской пустыне. В частности, археологи нашли отрывок из библейской книги пророка Зехарьи в Иудейской пустыне, где почти 1990 лет назад укрывались еврейские беженцы.
Об этом сообщает пресс-служба Израильского Управления древностей.
Они обнаружили текст, сохранившийся на десятках фрагментов пергамента, который гласил: «Говорите правду – каждый ближнему своему; по истине и по справедливости для мира судите во вратах ваших. И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем, и ложной клятвы не любите, ибо все это (то), что ненавижу Я, – слово Господа».
Данное историческое открытие сделано через 60 лет после того, как на раскопках был найден последний древний библейский свиток. В ходе поисков были также обнаружены редкие находки разных периодов: тайник с редкими монетами времен восстания Бар-Кохбы, завернутый в ткань и мумифицированный скелет ребенка, вероятнее всего, девочки, 6000-летней давности, и большая, полностью сохранившаяся корзина, которой десять с половиной тысяч лет.
«Свитки Мертвого моря» – это самые ранние известные копии библейских книг. Они считаются одним из важнейших археологических открытий ХХ века. Фрагменты свитка со стихами из книг пророков Зехарьи и Нахума были извлечены из так называемой «Пещеры ужаса» в заповеднике Нахаль Хевер в Иудейской пустыне. Археологам пришлось побыть скалолазами, спускаясь и поднимаясь по отвесной скале между небом и землей.
«Пещера ужасов» расположена примерно на 80 метров ниже вершины утеса. Она окружена ущельями, потому добраться до нее можно лишь, спустившись на веревке.
«Цель этой национальной инициативы — спасти эти редкие и важные объекты нашего наследия из рук грабителей. Мы должны позаботиться о том, чтобы обнаружить и изучить все, что можно найти в пещерах, прежде чем это сделают грабители. Некоторые из этих артефактов просто бесценны». Хасон отмечаеет, что археологическая бригада «проявила исключительное мужество, преданность делу и цели, совершая опасный спуск в пещеры, ведя там раскопки в густой, удушливой пыли и возвращаясь с дарами неизмеримой ценности для всего человечества», – прокомментировал директор Израильского Управления древностей Исраэль Хасон.