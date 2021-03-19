В «Пещере ужасов» археологи сделали поразительную находку

Израильские ученые сделали поразительные археологические находки в «Пещере ужасов» в Иудейской пустыне. В частности, археологи нашли отрывок из библейской книги пророка Зехарьи в Иудейской пустыне, где почти 1990 лет назад укрывались еврейские беженцы.



Об этом сообщает пресс-служба Израильского Управления древностей.

Они обнаружили текст, сохранившийся на десятках фрагментов пергамента, который гласил: «Говорите правду – каждый ближнему своему; по истине и по справедливости для мира судите во вратах ваших. И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем, и ложной клятвы не любите, ибо все это (то), что ненавижу Я, – слово Господа».

Данное историческое открытие сделано через 60 лет после того, как на раскопках был найден последний древний библейский свиток. В ходе поисков были также обнаружены редкие находки разных периодов: тайник с редкими монетами времен восстания Бар-Кохбы, завернутый в ткань и мумифицированный скелет ребенка, вероятнее всего, девочки, 6000-летней давности, и большая, полностью сохранившаяся корзина, которой десять с половиной тысяч лет.