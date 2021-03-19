Исследования парадоксов путешествий во времени

Споры о реальности путешествий во времени ведутся уже очень давно. И хоть большинство ученых склоняются к мысли, что такой вид «туризма» невозможен, среди них до сих пор находятся романтики, которые пытаются доказать обратное. Не так давно исследователи из Университета Квинсленда в Австралии попытались опровергнуть так называемый «парадокс убитого дедушки».



Суть этого парадокса довольно проста. Если предположить, что некто может отправиться в прошлое, чтобы убить собственного деда, это приведет к тому, что сам «убийца» не будет рожден. Таким образом создается альтернативная линия времени, в которой убийцы попросту не существует, а значит и самого покушения произойти не может.

Дабы опровергнуть эту популярную гипотезу, исследователи Тим Ральф и его аспирант Мартин Ригбауэр воспользовались квантовой механикой. Они предположили, что существует некий ряд вероятностей, в которых человек может как убить своего прародителя, так и оставить ему шанс на выживание. А если вероятность последнего существует, то существуют и незначительные шансы избежать парадокса.

Конечно же, это всего лишь теория, которая в свою очередь пытается опровергнуть другую теорию. Однако она позволяет ученым-романтикам продолжать верить, а значит и двигаться в направлении создания машины времени. И, кто знает, возможно человечество когда-нибудь действительно сможет «оседлать» такие путешествия.