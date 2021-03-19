На территории Египта нашли древние христианские церкви

В Египте обнаружен древний христианский монастырь, включающий в себя три церкви, кельи монахов и даже библейские граффити. Возраст находок составляет 1500 лет.
Французско-норвежская археологическая группа проводила раскопки в оазисе Бахария в Египте. Археологи обнаружили «несколько зданий из базальта, другие высеченные в скале, а некоторые из глиняных кирпичей», сообщает газета Daily Mail.
Комплекс состоит из «шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов», «стены которых украшены коптскими граффити и символами», рассказали ученые. По их словам, находка прольет свет на жизнь христианских монахов в V веке нашей эры.
За последние годы туристический сектор Каира заметно пострадал, и официальные лица надеются, что несколько недавних крупных археологических открытий послужат стимулом для посещений региона.
Так, в феврале на юге страны была обнаружена пивоварня возрастом более 5000 лет. Археологическая миссия, работавшая недалеко от Александрии, обнаружила мумию с золотым языком. А в январе в Египте были найдены древние саркофаги возрастом более 3000 лет.