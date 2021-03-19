На территории Египта нашли древние христианские церкви

В Египте обнаружен древний христианский монастырь, включающий в себя три церкви, кельи монахов и даже библейские граффити. Возраст находок составляет 1500 лет.



Французско-норвежская археологическая группа проводила раскопки в оазисе Бахария в Египте. Археологи обнаружили «несколько зданий из базальта, другие высеченные в скале, а некоторые из глиняных кирпичей», сообщает газета Daily Mail.

Комплекс состоит из «шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов», «стены которых украшены коптскими граффити и символами», рассказали ученые. По их словам, находка прольет свет на жизнь христианских монахов в V веке нашей эры.

За последние годы туристический сектор Каира заметно пострадал, и официальные лица надеются, что несколько недавних крупных археологических открытий послужат стимулом для посещений региона.