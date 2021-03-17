Сенситиву передано зашифрованное послание о дате или месте начала Апокалипсиса?

Как вот уже пару недель подозревают очень многие люди, оставляющие сообщения в интернете, мир сейчас стоит на самом пороге каких-то грандиозных событий. Источники информации на этот счет у каждого свои. Сенситивы пишут, что буквально физически чувствуют, что “нечто надвигается”, люди с забитым шестым чувством просто жалуются на непонятную бессоницу и нервозность, которым как бы и нет причины, ну а те, кто оценивает все вокруг только логикой не могут не замечать серьезные движения военных, обострение риторики политиков и так далее. То есть что-то реально грядет, но в какой области непонятно.

Может это будет вторая пандемия, на фоне которой про первую все забудут, может начнется мировая война или случится какой-то грандиозный теракт, который перерастет в мировую войну. Нельзя исключить и падение астероида или какое-то глобальное сейсмическое событие с тремя днями тьмы и прочими чудесами.

СМИ, естественно, обо всем этом молчат и дудят о каких-то третьестепенных вещах, а разного рода политолухи ничего умного, как всегда, о будущем сказать не могут, так что единственным источником хоть какой-то информации о ближайшем сценарии глобалистов являются сенситивные люди. И эти люди пишут сейчас интересные вещи.