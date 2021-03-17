Сенситиву передано зашифрованное послание о дате или месте начала Апокалипсиса?

Как вот уже пару недель подозревают очень многие люди, оставляющие сообщения в интернете, мир сейчас стоит на самом пороге каких-то грандиозных событий. Источники информации на этот счет у каждого свои. Сенситивы пишут, что буквально физически чувствуют, что “нечто надвигается”, люди с забитым шестым чувством просто жалуются на непонятную бессоницу и нервозность, которым как бы и нет причины, ну а те, кто оценивает все вокруг только логикой не могут не замечать серьезные движения военных, обострение риторики политиков и так далее. То есть что-то реально грядет, но в какой области непонятно.
Может это будет вторая пандемия, на фоне которой про первую все забудут, может начнется мировая война или случится какой-то грандиозный теракт, который перерастет в мировую войну. Нельзя исключить и падение астероида или какое-то глобальное сейсмическое событие с тремя днями тьмы и прочими чудесами.
СМИ, естественно, обо всем этом молчат и дудят о каких-то третьестепенных вещах, а разного рода политолухи ничего умного, как всегда, о будущем сказать не могут, так что единственным источником хоть какой-то информации о ближайшем сценарии глобалистов являются сенситивные люди. И эти люди пишут сейчас интересные вещи.
444ProphecyNews, 15 марта 2021-го года: Хочу поделиться сном, который мне приснился несколько недель назад, и я считаю, что он чрезвычайно важен для нашего текущего периода времени.
Во сне я видел, что стою перед белой дверью деревянного здания. Было вечернее время, когда солнце уже садилось. Затем я увидел кокер-спаниеля, сидящего на цепи, прикрепленной к белому дорожному знаку среднего размера. На нём были написаны такие слова:
THE EVTИƎ
Затем кокер-спаниель вошел в открытую белую дверь и я последовал за ним. Внутри было очень темно, и я мог видеть только то, что показывал пробивающийся свет снаружи. Как только я вошел внутрь, дверь закрылась и наступила абсолютная тьма.
О разного рода нехороших вещах, которые случатся прямо завтра, пасторы вангуют практически каждый день, годами получая послания, которые систематически не сбываются. Исходя из такого опыта можно не придавать сообщению особого значения и отметить только, что подобных посланий сейчас просто как-то необычайно много – пасторы обещают бедствия со всех углов. Однако, обращает на себя внимание странная надпись, которая мало того, что не обозначает ничего, но еще и написана на непонятном языке.
Сам автор сообщения истолковал надпись как EVENT, то есть СОБЫТИЕ, только в слове переставлены буквы. Однако, нам кажется, что в оригинале, то есть на знаке во сне было написано какое-то греческое слово. Греческий шрифт – это нечто, сравнимое только с китайскими иероглифами, поэтому если показать кому-либо слово, написанное по-гречески – иероглиф человек еще более или менее как-то нарисует по памяти, но слово нет. Поэтому, думаем, от Греции нужно и отталкиваться – то есть предупреждение как-то связано с Грецией, о которой автор сообщения, проживающий в США, вряд ли думал.
Не знаем, насколько наша догадка верная, но в конце декабря 2020-го года на всех, практически, греческих религиозных ресурсах тиражировалось послание афонских старцев с прогнозом на следующие три месяца. Каких-то особых потрясений они не обещали и говорили о начале вакцинации, в деле которой Греция побежит впереди всей Европы. И это действительно так: приближается курортный сезон и народ боится потерять прибыль, греки лидируют в очередях на уколы.
Старцы говорили о нарастании экономического кризиса, но это понятно было и без старцев. Однако, так же они сказали, что к марту к процессу вакцинации начнет складываться чуть ли не межгосударственная фронда – осложнения начнут нарастать, как снежный ком и многие страны от вакцин откажутся. Предвидеть в декабре этого не мог никто, но так сейчас как-то и происходит.
И, наконец, самое главное, на 25 марта 2021-го года старцы обещали какой-то “BOOM! “, точнее даже “большой бада-бум”. Прямо так они об этом не говорили, слова типа “BOOM! ” старцы не используют, но, из их общих рассуждений про 25 марта понятно, что греки эта дату запомнят надолго, если не навсегда. Возможно, запомнит 25 марта и весь остальной мир. Но чего ожидать от обещанного числа – тут мы не знаем, так что остается только ждать приближения обещанной даты и следить за развитием событий.