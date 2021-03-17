В Америке подрастают реинкарнации погибших 11 сентября. И они пугают родителей.

11 сентября 2001 года – это дата, которая навсегда останется в памяти тех, кто смотрел по телевизору, как башни-близнецы Всемирного торгового центра сгорели в огне и рухнули. «11 сентября» стало условным обозначением дня, которое заставляет людей спрашивать: «Где вы были 11 сентября?» Для растущего числа маленьких детей, родившихся спустя годы, ответ будет таким: «Мы были зданиях, когда они рухнули». Похоже, 9/11 становится событием массового перевоплощения маленьких детей.

Unilad недавно поделилась историей Рисс Уайт, которая ответила на видео-запрос TikTok о реинкарнации с подробностями того, что произошло, когда ее дочь, которой в то время было четыре года (2018), посмотрела через плечо на некоторые фотографии Северной башни и сказала: «Привет, мама, я раньше там работала». Уайт была шокирована словами ребенка:

«Она сказала, что однажды она работала, и пол стал очень горячим. Поэтому она встала на свой стол, потому что пол был слишком горячим. И она сказала, что она и ее друзья пытались пройти через дверь, но они не могли открыть дверь, поэтому она выпрыгнула из окна и полетела, как птица».