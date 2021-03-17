В Америке подрастают реинкарнации погибших 11 сентября. И они пугают родителей.

11 сентября 2001 года – это дата, которая навсегда останется в памяти тех, кто смотрел по телевизору, как башни-близнецы Всемирного торгового центра сгорели в огне и рухнули. «11 сентября» стало условным обозначением дня, которое заставляет людей спрашивать: «Где вы были 11 сентября?» Для растущего числа маленьких детей, родившихся спустя годы, ответ будет таким: «Мы были зданиях, когда они рухнули». Похоже, 9/11 становится событием массового перевоплощения маленьких детей.
Unilad недавно поделилась историей Рисс Уайт, которая ответила на видео-запрос TikTok о реинкарнации с подробностями того, что произошло, когда ее дочь, которой в то время было четыре года (2018), посмотрела через плечо на некоторые фотографии Северной башни и сказала: «Привет, мама, я раньше там работала». Уайт была шокирована словами ребенка:
«Она сказала, что однажды она работала, и пол стал очень горячим. Поэтому она встала на свой стол, потому что пол был слишком горячим. И она сказала, что она и ее друзья пытались пройти через дверь, но они не могли открыть дверь, поэтому она выпрыгнула из окна и полетела, как птица».
Уайт клянется, что девушка никогда раньше не видела фотографий зданий ВТЦ и не слышала о 11 сентября. Хотя она не сообщает других подробностей, а Unilad ничего не знает о том, была ли девочка обследована экспертами по прошлым жизням или психологами, тем не менее, быстрый поиск в Интернете показал, что ее дочь не единственная среди маленьких детей, которые говорят вещи, которые заставляют их родителей задуматься, являются ли они реинкарнациями людей, погибших 11 сентября.
«Я не просто хочу быть пожарным, я всегда был и остаюсь пожарным! Я вставал утром, шел на работу, а по вечерам приходил домой и снимал свой пожарный костюм», – говорит маленький мальчик, чья история оказалась среди других на сайте “Реинкарнация после смерти?”.
Эту историю сообщила Рэйчел Нолан, чей 4-летний сын Томас поделился с ней откровениями о том, как он тушил пожар в ВТЦ. При этом ребенок детально описал свой пожарный костюм, грузовик Ford Johnson R8, используемый пожарными в то время и много других деталей, которые не может знать даже взрослый.
Другой четырехлетний ребенок посмотрел на фотографию Всемирного торгового центра 11 сентября, указал на окно, где, по его словам, он работал, и сказал: «Мама, я все еще там похоронен».
Еще есть трехлетний «Кейд», чья широко разрекламированная история содержит вообще дикие подробности: мальчик помнит свое имя и говорит, что его звали Роберт Э. Паттисон, то есть приводит имя настоящего человека, который работал на 110-м этаже одного из зданий.
Являются ли эти случаи реинкарнацией жертв 11 сентября реальными или просто родители этих детей пытаются подарить себе 15 минут славы? Вопрос это сложный и им занимаются профессиональные психиатры наряду с другими экспертами. Иногда они находят в таких рассказах много противоречий, указывающих на то, что родители детей лгут. Но в то же время бывает, что удивительные детали повергают экспертов в шок и они задаются вопросом: должен ли этот ребенок контактировать с ничего не знающими о нем членами своей бывшей семьи и друзьями?