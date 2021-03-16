Полезно знать перед свиданием: кто из знаков Зодиака целуется лучше всех

Ожидание поцелуя является самым интимным моментом в начале любовной истории. Если вы знаете его/ее знак Зодиака, то уже догадываетесь, чего можно ожидать.

Поцелуй Овна игривый, крепкий и впечатляющий. К поцелую Овен подходит с энтузиазмом и всегда знает, как «завести» партнера.

Поцелуй Тельца медленный, чувственный и крепкий. Но прежде, чем целоваться, Телец любит пообниматься или подержаться с партнером за руки.

Близнецы

Близнецы обладают изменчивой натурой, что отражается и на их поцелуях. Однако вы не разочаруетесь, потому что целуются они отменно.

Рак

Раки любят поцелуи и, как правило, сами выступают их инициаторами. Это будет красиво, у вас перехватит дыхание.

Лев

Этот поцелуй снесет вам голову. Просто расслабьтесь и проникнитесь этим чувством.

Дева

Из-за эмоциональности и аккуратности поцелуй Девы можно назвать совершенным.

Весы

Весы это один из самых романтичных знаков Зодиака. Если вы привыкли уделять партнеру много внимания, то Весы станут для вас идеальным вариантом. Если вы открыто покажете ему/ей, что хотите отношений, то получите желаемое. Устройте романтический вечер и подарите ему/ей самый чувственный поцелуй в мире.

Скорпион

Есть одно слово, которым можно описать Скорпиона в любое время дня и ночи, и это слово – страсть. Скорпион ко всему подходит со страстью. Только представьте, что происходит, когда этот человек оказывается рядом с тем, кто ему нравится. Вы надолго запомните этот поцелуй.

Стрелец

Стрельцы всегда хотят больше, чем получают. Если вы собрались соблазнить рожденного под этим знаком, отрепетируйте как следует свое умение целоваться.

Козерог

Козерог целует элегантно и утонченно. Но если вы хотите, чтобы он вас поцеловал, придется запастись терпением, потому что такие люди не целуют просто так.

Водолей

Им нравятся внезапные и необычные поцелуи. Если вы хотите, чтобы вас поцеловал представитель этого знака Зодиака, создайте видимость безразличия к нему.

Рыбы

Рыбы могут поцеловать вас только в том случае, если от вас хорошо пахнет. Эти люди целуют нежно, чувственно и намеренно, а от вас требуется просто ответить тем же.

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