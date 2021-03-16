«Господи, спасибо что только это»: совет Елены Образцовой для тех, кто думает, что жизнь несправедлива

Ее голос признан одним из лучших меццо-сопрано в мире. А Монтсеррат Кабалье настолько была впечатлена талантом этой женщины, что однажды опустилась перед ней на колени… Мы говорим об оперной диве Елене Образцовой.

Она блистала на всех главных сценах мира, оставаясь при этом легкой в общении, искренней и душевной. Однажды она сказала: «Отец меня научил: каждый вечер, когда ложишься спать, всегда думай, что ты за день сделала: кого обидела, перед кем надо извиниться, чтобы завтра уже плохого не совершить. С детства так и делаю. Надо ложиться спать с чистой совестью. И вообще, в жизни после себя надо оставить обязательно добро…»

А еще Елена Образцова поделилась историей о том, как ей удалось побороть мигрень. Этот совет может помочь и вам в ситуациях, когда кажется, что жизнь несправедлива: