Загадочные города на Луне

С давних времён зафиксировано немало документальных свидетельств о необычных явлениях, наблюдаемых вблизи и на самой Луне. Например, в летописи от 1064 года говорится об очень яркой звезде, появившейся в круге Луны через несколько дней после того, как она отделилась от Солнца. 3 мая 1715 года, наблюдая в Париже солнечное затмение, астроном Лувилль заметил у западного края Луны какие-то вспышки, которые «были очень кратковременны и появлялись то в одном, то в другом месте…».
Можно предположить, что на фоне спутника Земли наблюдались метеоры, которые сгорали в земной атмосфере, если бы эти же вспышки в одном и том же районе Луны не были зафиксированы Галлеем, который наблюдал их на Британских островах. В 1866 году астрономы увидели, как один из крупнейших лунных кратеров внезапно изменил свой вид. В 1874 году чешский астроном Шафарик некоторое время наблюдал движение светящегося предмета по лунному диску, а затем объект наблюдения улетел в космическое пространство.
Через год после этого астроном Шретер увидел на Луне светящийся объект, который двигался по прямой линии от Моря Дождей в северном направлении, а затем на юге появился и второй светящийся объект. Скорость их движения относительно поверхности составляла 110 километров в час.
Луна — секретная база пришельцев
Бывший сотрудник НАСА Ричард Хоугленд сделал в 2007 году сенсационное заявление, что ему удалось достать фотоснимки, сделанные во время полётов над поверхностью Луны космических аппаратов «Аполлон-10» и «Аполлон-16». На этих снимках виден город под прозрачным куполом, находящийся в районе Моря Кризисов, на видимой с Земли стороне лунной поверхности. На них можно различить разнообразные строения в виде башен, мостов, шпилей и лестниц, уходящих к дну кратера. В некоторых местах прозрачный купол повреждён.
В 1979 году американские инженеры Лестер Хьюз и Вито Саккери нашли в библиотеке хьюстонского отдела НАСА очень интересные фотографии лунной поверхности. На снимках было изображение города с различными строениями, механизмами и чем-то, напоминающим трубопроводные системы. Там были даже пирамиды, очень похожие на древнеегипетские. Кроме города, на фотографиях были летательные аппараты, находящиеся на стартовых площадках или парящие над городом. Обо всём увиденном инженеры сообщили прессе.