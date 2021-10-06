Загадочные города на Луне

С давних времён зафиксировано немало документальных свидетельств о необычных явлениях, наблюдаемых вблизи и на самой Луне. Например, в летописи от 1064 года говорится об очень яркой звезде, появившейся в круге Луны через несколько дней после того, как она отделилась от Солнца. 3 мая 1715 года, наблюдая в Париже солнечное затмение, астроном Лувилль заметил у западного края Луны какие-то вспышки, которые «были очень кратковременны и появлялись то в одном, то в другом месте…».

Можно предположить, что на фоне спутника Земли наблюдались метеоры, которые сгорали в земной атмосфере, если бы эти же вспышки в одном и том же районе Луны не были зафиксированы Галлеем, который наблюдал их на Британских островах. В 1866 году астрономы увидели, как один из крупнейших лунных кратеров внезапно изменил свой вид. В 1874 году чешский астроном Шафарик некоторое время наблюдал движение светящегося предмета по лунному диску, а затем объект наблюдения улетел в космическое пространство.

Через год после этого астроном Шретер увидел на Луне светящийся объект, который двигался по прямой линии от Моря Дождей в северном направлении, а затем на юге появился и второй светящийся объект. Скорость их движения относительно поверхности составляла 110 километров в час.