Как приходит помощь рода (а мы даже не замечаем)

О людях, которых рядом с нами уже нет, но они всегда помогают…
Платье в мелкую ромашку. Или в горошек. Ну ладно, горошек — тренд. Но ромашки… Что со мной такое, почему я выбираю эту расцветку. Яркие маленькие цветочки на тёмном фоне.
Творожные сочни в пекарне, куда я захожу утром за багетом и кофе. Я не люблю выпечку с творогом, никаких ватрушек. Но сочни, пухлые полумесяцы со сладкой начинкой — люблю и замечаю всегда. Покупаю не так уж и часто, но вижу — однозначно.
Режу вареную картошку в мундире кривыми, какими попало кусочками, держа картофелину в руках, на весу. Кусочки плюхаются на сковородку, разбрызгивая вокруг себя капельки масла.
Сжимаю губы перед тем, как надеть через голову платье или свитер, даже если они не накрашены. Автоматическое действие, чтобы не испачкать помадой воротник или подол.
Покупаю мороженое в стаканчиках. Особенный кайф испытываю, сложив стаканчики в прозрачный полиэтиленовый пакет.
Замираю над необычными открытками и перекрашиваю старую мебель. И новую — тоже иногда перекрашиваю…
Чем старше становлюсь — тем крепче завариваю чай. Тем больше ценю время в тишине с книгой. И подписываю скетчи и картины — буквой «К» с изогнутым верхним хвостиком.
***
Моя чудесная бабушка — с набором помад в сумочке, модница и театралка («чтобы не испачкать платье — губы сожми»). Любимый дедушка, покупающий сразу целый пакет мороженого («а загляни-ка в холодильник») и обожающий картошку на сковороде. Тётя с фирменным творожным печеньем (сочни — не совсем то, но похожи).
Другая бабушка — прекрасная и с неизменно прямой спиной, в платье с мелкими цветочками на тёмном фоне. Папа, милый папа на кухне, с книгой, в рубашке в горошек и с кружкой чая. Такого крепкого, что скулы сводит. Прабабушка, чьи открытки я храню, а стулья — перекрасила для кухни во второй раз (в первый раз их перекрасила сама прабабушка).
И да — специфичная «К», которой начинал свою подпись — сначала мой дедушка, а потом — папа.
Вот так тянутся эти тонкие ниточки. Тянутся к каждому из нас. От тех людей, которых нет (давно или недавно). От тех, что стоят в роду — за нашей спиной и помогают. Каждый день…
По материалам: kornilovasasha