Как приходит помощь рода (а мы даже не замечаем)

О людях, которых рядом с нами уже нет, но они всегда помогают…

Платье в мелкую ромашку. Или в горошек. Ну ладно, горошек — тренд. Но ромашки… Что со мной такое, почему я выбираю эту расцветку. Яркие маленькие цветочки на тёмном фоне.

Творожные сочни в пекарне, куда я захожу утром за багетом и кофе. Я не люблю выпечку с творогом, никаких ватрушек. Но сочни, пухлые полумесяцы со сладкой начинкой — люблю и замечаю всегда. Покупаю не так уж и часто, но вижу — однозначно.