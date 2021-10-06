Приветствую читателей портала «Вселенная – территория свободной стаи»

Хочу поделиться с вами информацией, которая получена мною в процессе работы методом биолокации.

В предыдущей моей статье «Биолокация и Космос», (с ней можно провести ознакомление по вот этой ссылке https://universe-tss.su/main/nepoz/92186-biolokacija-i-kosmos.html ) я попытался с помощью Подсознания разобраться – с чего началось существование. Прошу учесть, что я не имею профильного образования в астрономии, физике, химии и других науках, поэтому изложу простым языком то, что мне удалось понять. Некоторую информацию, которая была в предыдущей статье – я повторю, но будет и новая. Получение информации методом биолокации – достаточно сложная и трудная работа, так что, прошу – не судите строго).

Приятного ознакомления)

Система Кармы и система Воплощений

Ниже представленная информация получена в результате огромной серии вопросов, заданных Подсознанию и получению ответов на эти вопросы методом биолокации.

Биолокация – это методика работы с Подсознанием, позволяющая оператору посредством индикатора в виде маятника или рамки, входить в информационное пространство, задавать вопросы Подсознанию и получать ответы в виде отклонений маятника или рамки в сторону, определенную как ответ – Да и в сторону, определенную как ответ – Нет.

Подсознание – это связь каждого Живого разумного существа со всеми наполнениями Вселенной (Богом).

У каждого разумного Живого существа, коими являемся и мы с вами – есть связь с Богом. Бог – это Целое. Бог – это вся Вселенная, это Единство всех наполнений Вселенной, Единство всех Разумов, Единство всех Живых существ и всей не живой материи.

У человека есть орган речи и физиологическая система речи. Органом речи является вся нервная ткань, окружающая все органы головы внутри черепа, а система речи находится в тонкоматериальном пространстве этого органа.

Именно физиологическая система речи имеет связь со всеми составами организма, с Богом, с Космосом, со всеми наполнениями Вселенной. Не случайно во всех религиях, основой общения с Богом является – молитва, вслух произносимая. Молитва, в некотором смысле – это одностороннее общение, которое не дает возможности узнать ответ на просьбу к Богу. Метод биолокации дает возможность обращаться к Богу и получать ответы.

Эзоп о языке.

Однажды философ Ксанф, рабом которого был Эзоп, пригласил гостей и попросил Эзопа приготовить обед: в первый день самый плохой, во второй день – самый лучший.

В первый день на первое, на второе и третье Эзоп приготовил язык.

– Почему ты подаёшь одни языки? – спросили Эзопа.

– Мне приказали приготовить самый худший обед, а что может быть хуже языка? Только потому, что есть язык, мы огорчаем друг друга, бранимся, лжём, обманываем, хитрим и ссоримся. Язык делает людей врагами, разрушает города, даже целые государства. Он вносит в нашу жизнь горе и зло. Может ли быть что-нибудь хуже языка?

Во второй день Эзоп снова подал языки. Хозяин и гости изумились.

– Мне велели приготовить самый лучший обед, – пояснил Эзоп, – а что для философа может быть лучше языка! При помощи языка мы изучаем науки и получаем знания, решаем различные вопросы, просим, приветствуем, миримся, даём, получаем, выполняем просьбы, вдохновляем друг друга.

При помощи языка строятся города, развивается культура. Думаю, что нет ничего лучше языка.

Язык, как и все во Вселенной – дуально.

Дуальность – это проявление Бытия, в неограниченном ряду парных противоположностей, являющихся Единым Целым.

К одним из таких парных противоположностей, относятся – сознание и несознание. Если просто, то сознание – это отождествление себя с чем-либо.

Несознание – это отсутствие отождествления себя с чем-либо.

Все Живое во Вселенной – имеет сознание; а у всего неживого во Вселенной — отсутствует самоотождествление. И в тоже время: все Живое имеет в своем составе элементы неживого, а все неживое состоит из тех же элементов, только — неживых.

С тем, что в составе любого Живого организма есть элементы неживого, наверное – трудно не согласиться, а вот со вторым утверждением уже сложнее. Это извечный вопрос, что все-таки первично – «яйцо или курица»?

Подсознание показывает, первичны — обе парные противоположности.

Попробую простым языком объяснить, почему так.

Перед началом Бытия – не было Ничто. Это Ничто — есть отсутствие каких-либо противоположностей, являющихся Единым Целым, это отсутствие какой-либо материи, каких-либо свойств, качеств, задач и вообще чего-либо.

И вот однажды, в этом Ничто, произошло разделение – разделение на Бытие и небытие. Подсознание показывает, что никто Во Вселенной не знает — почему это произошло. Это событие и есть – Первопричина Всему, Первоидея. Эта Первопричина создала Первую дуальность – материю и отсутствие материи (пустоту).

Пустота – это то, что наука называет вакуумом. Вакуумом считается пространство, свободное от вещества, от какой-либо материи. Пустота, это один элемент из парной противоположности, вторым элементом которой — является вещество. Вещество невозможно без пустоты, а пустота невозможна без вещества.

В изначальном Ничто, дуальность началась именно с разделения на материю и пустоту. Таким началом дуальности, стало появление ничтожно малой частицы, и – античастицы. В этой первой паре противоположностей – частица стала материей, а античастица – пустотой (вакуумом).

Одна из основных теорий рождения нашей Вселенной, это — теория Большого взрыва. Подсознание показывает, что теория Большого взрыва – верна.

Ничто (отсутствие чего-либо, какой-либо дуальности) – запустило процесс создания первой пары противоположностей частица-античастица.

Ничто – это тоже элемент пары противоположностей. Второй элемент этой пары, это — Всё. Ничто – с одной стороны, это отсутствия чего-либо, а с другой стороны – это потенциал Всего.

Первая пара противоположностей частица-античастица – задала первый импульс, первую энергию, вибрацию, волну, задачу, излучения и этот список можно продолжить до бесконечности. К концу этого текста появится ясность – почему так.

Первая пара противоположностей частица-античастица, создала из Ничто – себе подобную пару. И процесс явления из Ничто новых пар частица-античастица – начался лавинообразно.

Этот процесс был подобен взрыву. Скорость появления первых пар противоположностей (частицы — античастицы) из Ничто равнялась 260375 км/сек. Иными словами, пары частица-античатица множились из Ничто, занимая объем собственного размера со скоростью 260375 км/сек. Объем пары противоположностей – частица-античастица, тогда и по сей день, равен сумме размеров частицы и античастицы. Подсознание показывает, что объем частицы равен 10,3 в −58 степени метра, а объем античастицы равен 10,3 в +58 степени метра. Форма пары частица – античатица, это — два правильных тетраэдра с одной общей стороной, где объем тетраэдра элемента этой пары – частица, равен 10,3 в −58степени метра, а объем тетраэдра элемента этой пары – античастица, равен 10,3 в +58 степени метра. Всё, что меньше 10,3 в −58 степени метра, это – Ничто. Всё, что больше 10,3 в +58 степени метра это тоже – Ничто.

Пара противоположности частица-античастица, была явлена Ничто с единственным, также дуальным – свойством: элемент этой пары – частица, явлен свойством не проникновения в другие частицы, а элемент пары – античастица, явлен свойством проникновения в другие античастицы.

Процесс явления пар частица-античастица длился около 1650 Земных суток.

Все пары частиц-античастиц и по сей день создают пару дуальности, которую можно назвать Бытие-Небытие.

Примерно через 1650 Земных суток, из Ничто поступила, первая и единственная на сегодняшний день – команда (программа) парам частиц-античастиц. Эта команда (программа) была также дуальна – собираться в группы- выходить из группы (без обозначения каких-либо параметров этих групп). Сборка в группы пар частица-античастица, продолжалась 1853 Земных суток. Спустя это время, сборка в группы закончилась, а явление пар частица-античастица из Ничто – продолжается до сих пор. Сборка в группы стала началом образования разных видов вещества, того, что мы называем – химические элементы. Подсознание показывает, что во Вселенной, на конец сентября 2021 года — 1,33 в 124 степени миллиардов видов вещества (химических элементов), и это количество продолжает увеличиваться.

По истечении 3503 суток (1650 + 1853), без каких-либо команд из Ничто, спонтанно – стало происходить следующее. Какие-то пары частица-античастица, по истечении 1853 суток прекратили вход в группы и выход из групп, и — зафиксировались. По принципу дуальности, такое же количество пар частица-античастица – продолжили вхождение и выход из групп. С этого момента, все зафиксированные группы пар частица-античастица стали — неживой материей, а группы в которых продолжился вход и выход пар частица-античастица, стали – Живой материей.

Большой взрыв длился 3855 Земных суток. Большой взрыв – это активная фаза деления Ничто на Бытие и небытие.

К концу затухания Большого взрыва, в Ничто появилось вибрирующее пространство Живых и неживых групп пар частиц-античастиц и одиночных пар частиц-античастиц. По форме, это пространство напоминало мяч, которым играют в регби. Расстояние между дальними точками этого пространства равнялось расстоянию, которое за пройдет свет за 25 дней; расстояние между дальними точками приплюснутой части: между ближайшими точками ровнялось расстоянию, которое пройдет свет за 15 дней, а между самыми дальними точками – расстоянию, которое пройдет свет за 18 дней. Образовавшийся объем – это объем пространства, наполненного частицами, входящими в пары частица-античастица. Иными словами – это был объем материи, образовавшейся в результате Большого взрыва.

На равном удалении от наружной оболочки этого пространства, в Ничто, образовался еще один объем. Это объем античастиц, входящих в пары частица-античастица, находящихся на границе пространства Большого взрыва и имеющий размер в половину расстояния 10,3 в +58 степени метра.

За границами этого объема, находится — Ничто.

После образовавшегося пространства Большого взрыва, на границах частиц (материи) и античастиц (антиматерии) этого пространства, продолжились являться пары частица-античастица из Ничто, со скоростью, равной 260375 км/сек. Эти пары частиц-античастиц уже не имели никаких качеств, свойств и программ сборки в группы. Явление из Ничто всё новых пар частиц-античастиц, создало и создает вокруг пространства Большого взрыва – пространство этих пар, без каких-либо свойств, качеств и программ сборки.

На тот момент, не было никаких взаимодействий между вновь являющимися из Ничто парами частица-античастица с пространством Большого взрыва.

Этого взаимодействия не было до появления в пространстве Большого взрыва – первого Разума. В результате практически бесконечного перехода из групп в группы пар частица-античастица Живой материи, спустя 483.011.433 Земных года, образовался – Первый Разум.

Что есть Разум? Разум – это качество организма осознавать причинно-следственные действия. Иными словами – это способность организма понимать последовательную взаимосвязь собственных действий и изменений в себе и окружающей среде, и взаимосвязь действий окружающей среды и изменений в этой среде и в своем организме.

Первым Разумом стала большая группа пар частица-античастица, осознавшая себя как единый коллектив, состоявший из множества пар частица-античастица, тем самым отождествив себя с эти Единым Целым, и осознавшая всю цепочку действий, которые привели к созданию этого коллектива.

Исследовав пространство вокруг себя, эта первая разумная группа пар частица-античастица, пришла к выводу о необходимой организации всей Живой материи, которая на тот момент была хаотична. Первый Разум стал собирать в группу пары частица-античастица и группы этих пар в такой же набор, из которого состоял сам. Для создания себе подобной группы, Первому Разуму потребовалось 1011533 Земных года. Первый разум создал себе подобный Разум с одним лишь отличием от себя. Это отличие есть то, что мы на Земле называем – Духом. Дух – это инициация разумности Живого. Каждый последующий созданный Живой разум, был создан по образу и подобию Первого Разума, но наделен индивидуальным Духом, индивидуальным последним набором групп пар частица-античастица, запускающим процесс инициации разумности, которые никогда не повторялись и не повторяются по сей день. Именно поэтому все Живые разумные сознающие – разные, хотя и созданы по образу и подобию Первого Разума.

Если с Живой и неживой материей есть хоть какая-то ясность, то какова роль античастицы в паре противоположности частица-античастица?

В принципе дуальности, заданной изначально Ничто – невозможно существование чего-либо без противоположности. Если вы называете что-то «горячим», то невозможна идентификация этого «горячего» без сравнения с чем-то, в случае с «горячим» — это «холодное». И так — абсолютно во всем! Это именно то, что мы и называем – дуальность. Отключите дуальность, и вы получите – Ничто. Как это не парадоксально, но даже Ничто не может быть отдельно от принципа дуальности, не может быть вне пары противоположности: Ничто – проявленная дуальность.

В парах противоположностей частицы-античастицы, частицы – это Жизнь, Существование, а античастица – это Смерть и Несуществование.

Абсолютно все Живое во Вселенной – смертно, даже Первый Разум. Мало того, все Живое во Вселенной имеет одинаковый срок жизни. Этот срок в своем максимуме равен Земным 150 годам, 45 дням, 7 часам, 55 минутам и 52 секундам. Это происходит потому, что пара противоположностей частица-античастица, имеет именно такое время распада. Через такое время, каждая, явленная из Ничто пара противоположностей частица-античастица распадается на частицу и античастицу. Частица переходит в неживую материю, а античастица уходит в Ничто. Таким образом на всех этапах существования – сохраняется принцип дуальности.

Одним из первых качеств Первого Разума стало отождествление себя всеми, входящими в состав Первого Разума, группами пар противоположностей частица-античастица – Единым коллективом, Единым Целым. Так появилось качество, которое мы на Земле называет – сознанием.

Сознание, это – самоотождествление тождеству.

Иными словами – это действие приравнивания (самоотождествления) выполняющееся на всём множестве значений входящих в него составляющих.

Например: я сознаю себя – человеком, мужчиной, физическим телом, определенным набором мыслей, эмоций, знаний, пониманий, набором идей, концепций, мировоззрений, определенным диапазоном ощущений через зрение, слух, осязание, обоняние, влечение, определенным объемом информации, определенным самопрограммированием, определенным опытом, навыками, способностями, возможностями, определенной деятельностью, мечтами, желаниями, снами, фантазиями, развлечениями, обучениями, намерениями, определенной памятью как текущего, так и прошлых воплощений. Все это то, с чем я себя отождествляю, это и есть – мое сознание.

И так, появилось качество Первого Разума – сознание.

Это качество было обеспечено определенным набором пар противоположностей частица-античастица, входящими в состав Первого Разума. Все последующие, созданные по образу и подобию Первого Разума, новые Разумные Живые – имели одинаковый набор этих групп пар противоположностей частица-античастица, и тем самым – имели одинаковое сознание. Не смотря на постоянно увеличивающееся количество Живых разумных, все имели одинаковое сознание — сознание Единого коллектива, Единого, постоянно растущего Целого.

Каждое, вновь явленное Живое разумное сознающее, имело и по сей день имеет в своем составе, уникальный индивидуальный набор вибрирующих групп пар противоположностей частиц-античастиц, имеющий своей задачей — распознание другими Живыми разумными сознающими уникальности каждого из них. Если по-простому, то это уникальный состав – вибрации.

Еще одним составом каждого явленного Живого разумного сознающего был определенный набор пар групп противоположностей частица-античастица, который содержал в себе все данные о всей цепочке действий, которые привели к созданию Первого Разума и всех последующих Живых разумных сознающих. Этим набором групп, стала – информация.

Для создания себе подобных Живых разумных сознающих, Первому Разуму и всем, вновь созданным Живым разумным – потребовалась энергия. Энергией стали: вновь являющиеся на границе пространства Большого взрыва из Ничто, нейтральные пары противоположностей частица-античастица, не имеющие никаких задач. Первый Разум начал программировать эти нейтральные пары — собственными наборами вибраций. Первым видом энергии стали наборы групп вибрирующих пар противоположностей частица-античастица. Теперь становится понятным определение вибраций, данное Подсознанием. Вибрация — это всплеск частиц в нулевой задаче, выполняющих задачу по переносу свойств частиц и параметров воздействий на конечный объект.

Вибрация — то та самая реакция, возникающая при входе и выходе из групп пар противоположностей частица-античастица, которые имеют форму двух правильных тетраэдров, соединенных вместе одной стороной. Во время входа и выхода из групп, каждая пара частица-античастица контактирует с другими парами частиц-античастиц одной, несколькими или всеми сторонами своей формы, тем самым создавая реакцию, которая и называется – вибрация.

Для обеспечения постоянного потока программируемых нейтральных пар частица-античастица, Первым Разумом был создан — первый процессор, первый Космический объект. Название этого объекта – Ламрмдм Тенмор.

Форма этого объекта – двояковыпуклая линза с разными величинами выпуклостей. Диаметр этой круглой линзы был 842 метра, одна сторона выпуклости была высотой 167 метров от продольной оси линзы, а вторая сторона выпуклости – 138 метров от продольной оси линзы. Состоял этот объект из элементов Живой и неживой материи, имеющейся на тот момент в пространстве Большого взрыва. Суть работы Ламрмдм Тенмора заключалась в следующем: объект находился на границе пространства большого взрыва и области исхода из Ничто нейтральных пар противоположностей частиц-античастиц, стороной линзы, имеющей большую выпуклость выпуклостью, как пылесос – втягивал в себя нейтральные пары противоположностей частиц-античастиц, производил программирование этих нейтральных пар и через сторону линзы, имеющую меньшую выпуклость, отправлял вибрации в пространство Большого взрыва. Живой составляющей этого объекта Ламрмдм Тенмор – стал сам Первый Разум.

Теперь все, известные нам, объекты Космоса, такие как: Звезды, Сверхновые Звезды, Квазары, Магнетары, Пульсары и другие объекты Космоса – работают по вышеизложенному принципу, для строительства и жизнеобеспечения всего во Вселенной. Это принцип, есть ни что иное, как – Первый Язык Программирования. Мерность этого программирования лежит в пределах размеров самой пары противоположности частица-античастица – от 10,3 в −58 степени метра до 10,3 в +58 степени метра.

Так как время проявленности частицы пары противоположности частица-античастица ограничено 150 годами, 45 днями, 7 часами, 55 минутами и 52 секундами, то для сохранения всего Живого и жизни, как таковой — Первым Разумом, было найдено решение, которое явилось созданием системы Воплощений.

В основе работы системы Воплощений лежит разделение составов организмов всего Живого во Вселенной по сроку жизни групп пар противоположностей частица-античастица, образующих эти составы.

Объясню это на примере Первого Разума. Изначально, состав организма, образовавшегося Первого Живого Разума, состоял из — Духа, Сознания, Информации и Вибраций. Каждый этот состав, состоял из групп пар противоположностей частиц-античастиц. Первый Разум разделил по срокам жизни пар противоположностей частиц-античастиц – эти свои составы.

С момента образования Духа, состав Сознание собирался в организме через 3 года 285 дней 23 часов 43 минут и 52 секунды. После сборки состава Сознания, в организме, ровно через такое же время, собирался — состав Информация. После сборки состава Информация, опять через такое же время, собирался состав организма – Вибрации. По истечении срока жизни пар частица-античастица групп пар противоположностей, входящих в состав Дух, в течении времени, равному 3 года 9 месяцев 13 дней 23 часов 43 минут и 52 секунд, формировался новый состав Дух, на основе еще живущих составов — Сознание, Информация и Вибрации.

Для осуществления таких замен составов организма в зависимости от еще живущих составов, была создана специальная группа пар противоположностей частиц-античастиц, которую можно назвать – Частицы Импульса Жизни. Частицы Импульса Жизни, дают импульс (программы) на замену, приближающихся к сроку окончания своей жизни пар противоположностей частица-античастица составов организма любого Живого во Вселенной – на такие же новые пары, исходя из всех остальных составов того или иного Живого организма.

Для обеспечения постоянного потока Частиц Импульса Жизни для всех Живых организмов, Первым Разумом был создан объект, названный – Самбг.

Такие объекты во Вселенной, до сих пор создаются и управляются Первым Разумом; человек называет эти Космические объекты – Магнетарами.

ОМагнетарах была информация в предыдущей статье «Биолокация и Космос», о которой упоминал в самом начале.

Дальнейшее развитие системы Воплощений — связано с образованием системы Кармы.

Напомню, что говорил в начале этого текста: после рождения Первого Разума, Первым Разумом и всеми, созданными им по своему образу и подобию, Живыми разумными сознающими – продолжилось и продолжается создание Живого разумного, обладающего общим сознанием Единого коллектива, Единого Целого и информацией о этом Едином Целом, но с отличающимися составами Духа и Вибраций каждого, входящего в Единое Целое, Живого разумного сознающего.

Подсознание показывает, что 555257 лет назад в Земном исчислении, произошло следующее: появился первый Живой разумный сознающий в Едином коллективе себе подобных, который из явил желание на самостоятельное принятие решений в своей жизни. Этим решением, он ограничил свое сознание, рамками своего состава организма. Это решение, по принципу дуальности, разделило Единое Целое (Единый коллектив), на Единый коллектив, и — этого, и всех последующих за ним, Живых разумных сознающих. Такое решение, также по принципу дуальности — автоматически создало то, что мы и называем – система Кармы, как противовес системе Единого Целого. Возникла пара противоположностей: Система Целого-система Кармы.

С момента начала исхода из Единого Целого (Единого коллектива) Живых разумных сознающих, начали свое существование – законы Вселенной.

Законы, в данном случае – это не совсем корректное определение. Это скорее названия процессов причинно-следственных действий.

Для простоты понимания, буду называть эти процессы – законами.

Пару слов – о Боге. Каждый человек имеет свое понимание значения этого слова – Бог. В моем понимании, Бог – это Единство всех пар противоположностей всех наполнений Вселенной. Если в тексте я буду употреблять слово – Бог, то я буду иметь ввиду именно это понимание.

И так, первый закон Бога, гласит: — Все есть – Бог (Единство всех наполнений Вселенной). Все наполнения Вселенной, есть – Единое Целое.

Нарушением этого закона (процесса причинно-следственных действий), Вышедший из Единого Целого Живой разумный сознающий, своим выходом — сам создает себе ограничения. Первым таким ограничением становится не способность создания Живых разумных сознающих по образу и подобию всех, входящих в Единый коллектив Единого Целого, из которого он вышел своим сознанием. Теперь, вышедший из Единого Целого Живой разум может создавать только таких же, себе подобных Живых сознающих с ограниченным сознанием. Дальнейшие действия этого Живого разума, исходя из его, уже ограниченного сознания — влекут за собой продолжение дробления Целого на пары противоположностей. Рожденные им новые Живые разумные сознающие, тоже на каком-то этапе своей жизни начинают исход из его Единого целого и также продолжают цепочку причинно-следственных процессов. С одной стороны, подобные действия множат разнообразие во Вселенной, а с другой стороны – множатся пары противоположностей. Теперь, по итогу длинных цепочек причинно-следственных действий прошлого, человек на Земле имеет разделение на: жизнь и смерть, горячее-холодное, радость-страдание, здоровье-болезни и прочие пары противоположностей.

Теперь система Воплощений делит бесконечное существование Живого разумного сознающего человека на периоды жизни в сознании физического тела на Земле сроком не более 125 лет, с последующей смертью физического тела и с новым рождением в физическом теле. В биолокации, такие периоды называются – воплощениями. А система Кармы создает все состояния организму человека, действуя по принципу зеркальности (пар противоположностей).

За время работы методом биолокации, мне удалось узнать следующее.

Главной причиной повреждения организма, являются — последствия наших негативных действий.

Негативные действия могут быть совершены или совершаться в этой жизни(воплощении) или в прошлых воплощениях.

Весь комплекс негативных действий человека – называется персональной кармой. Работа системы Кармы основана на законе Бога — Каждое негативное действие имеет следствие. Этот закон работает по принципу зеркальности, что вы – то и вам.

Возвращение негатива не всегда происходит на прямую. Совершив какое-то негативное действие – вовсе не обязательно, что оно вернется человеку обратно в таком же виде. Чаще всего – возврат, совершенных человеком, негативных действий придет ему в виде тех повреждений, ощущений, переживаний, страданий, боли и других негативных состояний, которые своими негативными действиями, человек вызывал у других.

С помощью Подсознания, можно найти главные причины повреждения организма, которыми всегда будут – последствия нарушений Законов Бога и правил пребывания в воплощениях, и провести определенную работу с этими причинами.

Как работает система Кармы и система Воплощений, как она взаимодействует с элементами нашего организма и какими инструментами, из каких элементов состоит наш организм, что влияет на работу этих элементов и другую информацию – возможно попробую написать в следующих публикациях.

Хорошего настроения)