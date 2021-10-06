Почему тревожные люди чаще становятся религиозными?

ТРЕВОГА И ИНТЕРЕС К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ

Ученые полагают, что тревожные люди лучше запоминают религиозные истории и поэтому чаще становятся верующими.

Историки религии и психологи провели эксперимент, в котором приняли участие более 900 интернет-пользователей. Участникам исследования дали прочитать историю, в которой некоторые персонажи обладали невероятными способностями: даром бессмертия, умением читать мысли или видеть будущее. Сразу после этого испытуемых попросили вспомнить подробности рассказанного. Затем этот тест проводился снова через три недели.

Чтобы проверить, действительно ли люди в состоянии беспокойства и тревоги лучше запоминают истории про сверхъестественное, половине участников перед историей или перед тестом показывали устрашающие картинки и давали прочесть текст угрожающего содержания. Оказалось, что тревожные люди лучше запоминали персонажей с невероятными способностями, чем обычных героев.