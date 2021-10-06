Почему тревожные люди чаще становятся религиозными?

ТРЕВОГА И ИНТЕРЕС К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ
Ученые полагают, что тревожные люди лучше запоминают религиозные истории и поэтому чаще становятся верующими.
Историки религии и психологи провели эксперимент, в котором приняли участие более 900 интернет-пользователей. Участникам исследования дали прочитать историю, в которой некоторые персонажи обладали невероятными способностями: даром бессмертия, умением читать мысли или видеть будущее. Сразу после этого испытуемых попросили вспомнить подробности рассказанного. Затем этот тест проводился снова через три недели.
Чтобы проверить, действительно ли люди в состоянии беспокойства и тревоги лучше запоминают истории про сверхъестественное, половине участников перед историей или перед тестом показывали устрашающие картинки и давали прочесть текст угрожающего содержания. Оказалось, что тревожные люди лучше запоминали персонажей с невероятными способностями, чем обычных героев.
СТРАХ И ТРЕПЕТ
Возможно, тревожные люди более религиозны, поскольку вера дает им чувство комфорта и утешения? Но эта теория не учитывает того, что почти во всех религиях высшие силы могут и гневаться, насылая различные бедствия и наказания на грешников.
«Наше исследование показывает, что тревожных людей влечет сверхъестественное именно потому, что оно их пугает. Возможно, в будущем вера сможет дарить им спокойствие и утешение, но первоначально она также вызывает у них страх и дискомфорт», — говорит главный автор исследования Томас Суон.
«Каждому из нас доводилось переживать потери, всем знакомы такие чувства, как тоска, тревога, неудовлетворенность. Нам хочется верить, что высшие силы относятся к нам с добротой и любовью.
Поэтому, когда происходят какие-то крупные неприятности или трагедии, мы не понимаем, почему так случилось. У нас возникает внутреннее противоречие, которое нужно как-то разрешить. И многие люди приходят к выводу, что жизненные трагедии — это наказания, которые насылает на нас грозный, карающий бог», — говорит психолог Жаклин Бауер.
ДАРИТ ЛИ ВЕРА СПОКОЙСТВИЕ?
«Когда все вокруг превращается в хаос, вера может помочь сохранить ощущение контроля над жизнью. Она дает нам систему принципов, позволяющих понять и осмыслить этот огромный, хаотичный и непредсказуемый мир.
Религия дает нам своего рода «эмоциональную подпитку», которая позволяет справиться с осознанием собственной смертности и кажущейся бессмысленности жизни. Вера помогает удовлетворить наше стремление понять окружающий мир и научиться им управлять», — объясняет психотерапевт Анна-Лиза Оатман.