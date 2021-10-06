Атлантида – установлено точное местонахождение

Атлантида не исчезла, она есть и лежит на морской глубине. Об Атлантиде много что было сказано, написано тысячи материалов исследований. Историками, археологами, искателями предложено полсотни версий возможного месторасположения по всему миру (в Скандинавии, в Балтийском море, в Гренландии, Северной и Южной Америке, в Африке, Черном, Эгейском, Каспийском море, в Атлантическом океане, Средиземном море и так далее), но точного места не названо. – Почему такая путаница?

Начиная разбираться, обнаруживаешь одну закономерность, что все предположения изначально имеют привязку к одной какой-нибудь схожести, находке древности, единичного описания, под которую (которые) впоследствии «подгонялись материалы». В результате ничего не получалось. Схожесть есть, а Атлантиды найти не могут.

«Мы пойдем другим путем»!

Поищем Атлантиду иным способом, который в данном случае (судя по известным предложениям), ранее ни кем не применялся. – Вначале возьмем метод исключения, где Атлантиды не могло быть. По мере сужения круга, будем использовать все «привязки-ориентиры», которые предложены древнегреческим ученым, мудрецом (428-347 г. до н.э.) Платоном (Аристоклом) в его трудах – «Тимей» и «Критий». В этих документах единственно и довольно подробно дано описание Атлантиды, её жителей и исторических событий, связанных с жизнью легендарного острова.

«Аристотель научил меня удовлетворять свой разум, только тем, в чём убеждают меня рассуждения, а не только авторитет учителей. Такова сила истины: вы пытаетесь её опровергнуть, но сами ваши нападки возвышают её и придают ей большую ценность», — говорил в XVI веке, итальянский философ, физик, математик Галилео Галилей.

Ниже карта мира, как её представляли в Греции во времена Платона, Геродота (IV — V век до н.э.)

Итак, начнем «рубить концы»

– Атлантида не могла находиться ни в каком дальнем уголке мира и даже её не было в Атлантическом океане. Вы спросите почему? — Потому, что война (согласно истории повествования) между Афинами и Атлантидой не могла быть нигде, кроме как в Средиземном море на этом «пятачке цивилизации» в силу ограниченности развития человечества. Мир велик — но, развитый мал. Чаще и постоянно меж собой воюют ближние соседи, нежели дальние. Афины просто не смогли бы со своей армией и флотом достичь пределов Атлантиды, если бы она находилась где-то далеко. Вода и огромные расстояния были тому непреодолимым препятствием. – «Это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и судоходства тогда еще не существовало», — повествует Платон в своём труде «Критий».

В древнегреческой мифологии, возникшей много тысяч лет позже времён гибели Атлантиды, единственно (!) герой Геракл (по Гомеру в XII веке до нашей эры) совершил по легенде подвиг, путешествуя на самую дальнюю западную точку света – на край Средиземного моря. «Когда на пути у Геракла возникли Атласские горы, то он не стал взбираться на них, а пробил себе путь насквозь, таким образом, проложив Гибралтарский пролив и соединив Средиземное море с Атлантикой. Эта точка и служила границей для мореплавателей в античную эпоху, поэтому в переносном смысле «Геракловы (геркулесовы) столбы», — это край света, предел мира. И выражение дойти до геркулесовых столбов» означает — «дойти до предела».

См. картинку Гибралтарский пролив сегодня – место до которого дошел Геракл.

На переднем плане — Гибралтарская скала на краю материка Европа, а на заднем плане на берегу Африки видна гора Джебель-Муса в Марокко.

То, какого западного предела земли достиг Геракл («края света») — было недостижимо прочим смертным. Таким образом, Атлантида была ближе к центру древней цивилизации – она была в Средиземном море. А, где именно?

Геракловых Столпов (согласно повествованию Платона, за которыми лежал остров Атлантида) в Средиземном море на то время насчитывали семь пар! (Гибралтар, Дарданеллы, Босфор, Керченский пролив, Устье Нила и др.). Столпы располагались у входов в проливы, и все имели одинаковые названия – Геракловы (позднее латинское имя — Геркулесовы). Столпы служили для древних мореплавателей ориентирами и маяками.

— «Прежде всего, вкратце припомним, что, согласно преданию, девять тысяч лет тому назад была война между теми народами, которые обитали по ту сторону Геракловых столпов, и всеми теми, кто жил по сю сторону: об этой войне нам и предстоит поведать… Как мы уже упоминали, это некогда был остров, превышавший величиной Ливию и Азию (не всю их географическую территорию, а скорее обжитые в древности участки), ныне же он провалился, вследствие землетрясений и превратился в непроходимый ил, заграждающий путь мореходам, которые попытались бы плыть от нас в открытое море, и делающий плавание немыслимым». (Платон, «Критий»).

Эта информация об Атлантиде, датируемая VI веком до н.э. исходила от египетского жреца Тимея из города Саиса (расположенного на побережье Африки, в западной дельте Нила), нынешнее название этого селения Са эль-Хагар.

Когда Тимей говорил, что преграда от остатков затонувшей Атлантиды преграждала путь «от нас в открытое море», то говоря о нас (о Египте), этим ясно свидетельствовал о нахождении Атлантиды — то есть в направлении следования из египетского устья Нила в широкие воды Средиземного моря.

Геркулесовыми столпами в древности называли также и вход в главное судоходное (западное) устье Нила, прозванное устьем Иракла, то есть Геркулесовым, где находился город Ираклеум и был храм в честь Геркулеса.

Со временем ил и плавучий материал от затонувшей Атлантиды разнесло по морю, а сам остров ещё глубже ушел в пучину. «Поскольку же за девять тысяч лет случилось много великих наводнений (а именно столько лет прошло с тех времен до Платона), земля не накапливалась в виде сколько-нибудь значительной отмели, как в других местах, но смывалась волнами и потом исчезала в пучине». (Платон, «Критий»).

Далее исключаем другие, невозможные места расположения

Атлантида не могла находиться в Средиземном море севернее острова Крит.

Сегодня в том районе присутствует бессчетное множество рассеянных по акватории мелких островов, что не соответствует повествованию о затоплении (!), и этим самым фактом исключает всю данную территорию. Но даже не это главное. — Площади для размещения Атлантиды (согласно описанию её размеров) в море севернее Крита не доставало бы.

Экспедиция известного исследователя морских глубин французского ученого-океанографа Жак-Ив Кусто в район севернее Крита на периферии островов Тира (Стронгеле), Фера обнаружили останки древнего затонувшего города, но из сказанного выше следует, что он скорее принадлежит другой цивилизации, нежели Атлантиде.

В архипелаге островов Эгейского моря известны землетрясения, катастрофы связанные с вулканической деятельностью, приведшие к локальному опусканию земли и они по новым свидетельствам происходят в наше время. — Например, затонувшая совсем недавно, средневековая крепость в Эгейском море недалеко от города Мармарис в бухте на побережье Турции.

Сужая круг поиска, приходим к заключению, остается одно, что Атлантида могла быть только в одном месте против Устья Нила – между островами Крит, Кипр и северным побережьем Африки.

Она там сегодня на глубине и лежит, провалившись в глубокую котловину моря.

Провал почти овальной акватории с наплывами от берегов, горизонтальной морщинистостью (от сползания) осадочных пород к центру «воронки» хорошо заметен по интернет-обзору дна моря из космоса. Дно в этом месте напоминает яму, присыпанную сверху мягкой осадочной породой, нет под ней твердой «корочки материковой мантии». Только видна на теле Земли незаросшая твердью — впадина внутрь.

Египетский жрец Тимей, в своём рассказе о местонахождении ила от затопленной Атлантиды дает привязку к Геракловым столпам (логично для него было сказать — ближайших к нему), расположенных в устье западного Нила.

В другом случае (позже уже будучи в Греции) при описании Платоном могущества Атлантиды речь уже идёт о других столпах, как выше сказано в средиземноморье их насчитывали тогда семь.

Когда Платон излагал текст сочинения (по пересказу Солона и Крития), египетского жреца Тимея (первоисточника повествования) к тому времени не было уже 200 лет, и уточнить информацию о каких столпах идет разговор — было не у кого.

Потому возникла и последующая путаница с местом расположения Атлантиды.

«Ведь по свидетельству наших записей, государство ваше (Афины) положило предел дерзости несметных воинских сил, отправлявшихся на завоевание всей Европы и Азии, а путь державших от Атлантического моря. […] На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту сторону пролива они овладели Ливией (северной Африкой) вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении (западное побережье Италии). (Платон, «Тимей»).

Море, омывавшее остров Атлантиду (между Критом, Кипром и Египтом), называлось в древности Атлантическим, оно находилось в акватории Средиземного моря, так же как и современные моря: Эгейское, Тирренское, Адриатическое, Ионическое.

Впоследствии из-за ошибки в привязке Атлантиды не к Нильским, а к Гибралтарским столпам, название «Атлантическое» море распространилось автоматически на океан за проливом. Некогда внутреннее Атлантическое море из-за неточности толкования рассказа Тимея и описания (Платона, Крития или Солона) — стало Атлантическим океаном. Как говорит русская пословица: «Заблудились в трех соснах» (точнее в семи парах столпов). Когда ушла в морскую бездну Атлантида, то вместе с ней исчезло и Атлантическое море.

Тимей, повествуя историю Атлантиды, отметил, что победа Афин принесла свободу от рабства всем остальным народам (в том числе и египтянам), кто ещё не был порабощен Атлантами – «по эту сторону Геракловых столпов», говоря о себе – о Египте.

«Именно тогда, Солон, государство ваше явило всему миру блистательное доказательство своей доблести и силы: всех, превосходя твердостью духа и опытностью в военном деле, оно сначала встало во главе эллинов, но из-за измены союзников оказалось предоставленным самому себе, в одиночестве встретилось с крайними опасностями и все же одолело завоевателей и воздвигло победные трофеи. Тех, кто еще не был порабощен, оно спасло от угрозы рабства; всех же остальных, сколько ни обитало нас по эту сторону Геракловых столпов, оно великодушно сделало свободными. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. После этого море в тех местах стало вплоть до сего дня несудоходным и недоступным по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила, который оставил после себя осевший остров». (Платон, «Тимей»).

Ещё более можно уточнить место Атлантиды из описания самого острова.

«Посейдон, получив в удел остров Атлантиду…, примерно вот в каком месте: от моря и до середины острова простиралась равнина, если верить преданию, красивее всех прочих равнин и весьма плодородная». (Платон, «Тимей»).

«Весь этот край лежал очень высоко и круто обрывался к морю, но вся равнина, окружавшая город (столицу) и сама окруженная горами, которые тянулись до самого моря, являла собой ровную гладь, в длину три тысячи стадиев (580 км.), а в направлении от моря к середине — две тысячи (390 км.). Вся эта часть острова была обращена к южному ветру, а с севера закрыта горами. Эти горы восхваляются преданием за то, что они по множеству, величине и красоте превосходили все нынешние. Равнина… являла собой продолговатый четырехугольник, по большей части прямолинейный». (Платон, «Критий»).

Итак, следуя описанию – примерно до середины острова Атлантида простиралась прямоугольная равнина размерами 580 на 390 километров, открытая к югу и закрытая с севера большими и высокими горами. Вмещая эти размеры в географическую карту севернее устья Нила, получим, что южной частью Атлантида могла вполне примыкать к Африке (около ливийских городов Тобрук, Дерна и египетских городов на побережье западнее Александрии), а её северная гористая часть могла быть (но, не факт) — островом Крит (на западе ), и Кипр (на востоке).

В пользу того, что Атлантида в более ранние времена (чем её упоминание в древнеегипетских папирусах), а именно десятки тысяч лет назад была соединена с Африкой — говорит повествование о животном мире острова.

«Даже слонов на острове водилось великое множество, ибо корму хватало не только для всех прочих живых существ, населяющих болота, озера и реки, горы или равнины, но и для этого зверя, из всех зверей самого большого и прожорливого». (Платон, «Критий»).

Следует принять во внимание и то, что с окончанием ледникового периода с началом таяния северных ледников уровень мирового океана поднялся на 100-150 метров и вероятно часть суши, некогда соединявшая Атлантиду и материк, была постепенно затоплена. Слоны и жители острова атланты (по имени их царя Атланта), пришедшие сюда ранее из глубин Африки остались на большом острове в окружении моря.

Атланты были обыкновенными людьми современного вида, а не четырехметровыми гигантами, иначе бы эллинам из Афин было бы их не одолеть. Островное, изолированное положение жителей побудило цивилизацию к обособленному активному, опережающему внешних воюющих варваров, развитию (благо всё необходимое на острове было).

На Атлантиде (в её столице, похожей на сопку потухшего вулкана) из-под земли текли горячие источники минеральной воды. Это говорит о высокой сейсмической активности территории, находившейся на «тонкой» мантии земной коры… «родник холодной и родник горячей воды, которые давали воду в изобилии, и притом удивительную как на вкус, так и по целительной силе». (Платон, «Критий»).

Не буду сейчас предполагать, что послужило причиной внутренней «икоты» Земли, в результате которой Атлантида за сутки, а потом ещё глубже – опустилась в котловину Средиземного моря. Но надо обратить внимание, что ровно в том месте по дну Средиземного моря проходит граница разлома между Африканской и Европейской материковой тектонической плитой.

Глубина моря там очень большая – порядка 3000-4000 метров. Возможно, что мощный удар гигантского метеорита в Северной Америке в Мексике, который по данным национальной академии наук США произошёл 13 тысяч лет назад (примерно в то самое время) и вызвал инерционную волну и подвижку плит в средиземноморье.

Так же как материковые плиты, наползая друг на друга, ломая края, вздыбают горы — этот же процесс, но в обратную сторону при расхождении образует проседание и глубокие впадины.

Африканская плита чуть-чуть отошла от европейской, и этого было вполне достаточно для опускания Атлантиды в бездну моря.

О том, что Африка в истории Земли ранее уже отодвигалась от Европы и Азии, наглядно свидетельствует огромный межконтинентальный разлом, идущий через Средиземное море. Разлом хорошо виден на географической карте по линиям (морям) раскола в земной коре, которые идут в направлениях – Мертвое море, залив Акаба, Красное море, Аденский, Персидский и Оманский заливы.

См. картинку ниже, как континент Африка отходит от Азии, образуя в местах разрыва вышеперечисленные моря и заливы.

Возможно, что нынешний остров Крит ранее и был та самая северная, высокая гористая часть Атлантиды, которая не провалилась в бездну моря, а, отколовшись, удержалась на «европейском материковом карнизе».

С другой стороны, если посмотреть на Крит по географической карте, то он стоит не на самом обрыве мантии европейского материка, а примерно в 100 километрах от котловины Средиземного (Атлантического) моря. Это значит, что катастрофического разлома Атлантиды по нынешней береговой линии острова Крит не было.

Но здесь надо учесть и то, что с тех времен уровень морей от таяния ледников поднялся на 100-150 метров (или более). Возможно, что Крит и Кипр как самостоятельные единицы входили в архипелаг островной Атлантиды.

Историки, археологи пишут: «Раскопки на Крите показывают, что даже, спустя четыре-пять тысячелетий после предполагаемой гибели Атлантиды жители этого средиземноморского острова стремились селиться подальше от берега. (Память предков?). Неведомый страх гнал их в горы. Первые центры земледелия и культуры располагаются также в некотором отдалении от моря»…

О бывшей близости расположения Атлантиды к Африке и к устью Нила косвенно свидетельствует и обширная впадина Каттара в Северной Африке в Ливийской пустыне в 50 км. от побережья Средиземного моря, западнее египетского города Александрия. Впадина Каттара глубиной минус 133 метра ниже уровня моря.

Есть и другая низина на линии тектонического разлома — Мертвое море (минус 395 метров) в Израиле. Они свидетельствуют о некогда совершившейся общей для всех территориальной катастрофе связанной с проседанием больших участков земли от расхождения в разные стороны Европейской и Африканской материковых плит.

См. картинку ниже – огромная впадина Каттара близ Средиземного моря в Египте.

Что дает установление точного места положения Атлантиды?

Впадина средиземноморья на месте бывшей Атлантиды слишком глубока.

Вначале поднявшийся, а потом осевший на дно ил и последующие осадочные отложения несколько засыпали Атлантиду. Золотая столица с её несметными сокровищами в храме Посейдона оказалась на большой морской глубине.

Поиски столицы Атлантиды в южной части Средиземного моря в «треугольнике» между островами Крит, Кипр, устье Нила принесут в «копилку» мировой истории человечества полезный результат, но для этого нужны исследования глубоководными аппаратами. Для поиска столицы – для внимательного читателя есть и ориентиры…

Например, итальянские исследовали-океанографы летом 2015 г. на шельфе острова Пантеллерия, находящегося, примерно, по середине между Сицилией и Африкой, на глубине 40 метров на дне моря обнаружили гигантскую рукотворную колонну 12-ти метров длинной массой 15 тонн, разломанную пополам. На колонне видны следы сверления отверстий. Возраст её оценивают около 10 тысяч лет (сопоставим с эпохой Атлантов). Также водолазы нашли остатки мола — гряду камней размером в половину метра, выложенных по прямой линии, защищавших вход в древнюю судовую гавань.

Эти находки говорят, что поиски столицы Атлантиды не безнадежны.

Вдохновляет и другое, что путаница с «Геракловыми столпами» успешно разрешена, и местонахождение Атлантиды наконец-то установлено.

Уже сегодня ради исторической правды — средиземноморской котловине, на дне которой лежит легендарный остров в память об Атлантиде и её жителях, должно и можно вернуть её древнее название — Атлантического моря. Это и будет то первое, важное, мировое событие в поиске и находке Атлантиды.

Владимир Гарматюк, Россия, г. Вологда, Июнь 2012 – октябрь 2019 г.Источник — Компьютерра .