Конспирологическое: Уфологи добыли из Пентагона один весьма занимательный документ.

Луизиана (там, где сейчас ураган Ида), 26 августа:

Вьетнам, 23 августа:

отя все эти объекты выглядят весьма странно, тем не менее, их как-то можно назвать: вертящееся облако, осьминог в небе и так далее. Но как назвать это не знают даже профессиональные нибирологи:

Предполагают, что это какое-то пиротехническое устройство, но что это за устройство затрудняются сказать даже знатоки китайских петард. Для фейерверка полет слишком низкий, слишком медленный и не хаотичный – любая кустарная ракета после пары кругов врежется в землю, а эта штука круги только наворачивает и падать не думает.

Кроме атмосферных явлений, которым нет объяснения, люди постоянно видят уже и ставшие привычными вещи. Например, светящиеся шары. Первая часть видео за 2018-й год, где яркая сфера была снята в Аризоне, но второй шарик новенький и его структуру удалось немного понять при редакции изображения:

А это блюдце, припарковавшееся на склоне горы сняли в Перу:

В общем, зеленые человечки балуют уфологов чудесами каждый день, по много раз и чудесного в этом всём уже с каждым днем все меньше. Настоящее чудо случилось в другом месте, а именно в Пентагоне, откуда получилась небольшая утечка вопросника для американских чиновников, в котором по пунктам даны ответы на все возможные вопросы про НЛО,которые люди чиновникам будут задавать:

The Department of Defense released a «briefing card» regarding UFOs and UAPs. This is a list of talking points to help government personnel answer questions about «extraterrestrial technology» and aliens.



Credit to @blackvaultcom for this and the excellent #FOIA work as always.