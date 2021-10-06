Найдена экзопланета похожая на ад

Новое исследование предполагает, что экзопланета WASP-76 b, температура поверхности которой, как первоначально предполагали ученые, составляла 2400 ° С, на самом деле намного горячее, чем считалось.



Результаты этого исследования были опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Группа исследователей, возглавляемая сотрудниками Корнеллского университета (США), заявила, что они обнаружили ионизированный кальций в атмосфере планеты, что свидетельствует о гораздо более высокой температуре, чем предполагалось изначально. В своих выводах они не строят предположений о точной температуре на планете, но отмечают, что их результаты получены при наблюдении за планетой со спектрами высокого разрешения, полученными телескопом Gemini North возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях.

Отмечается, что планета заблокирована приливом, а это, в свою очередь, означает, что она всегда показывает одну и ту же сторону своей звезды. Это привело к тому, что она стала достаточно горячей, чтобы испарить металл, разрывая их молекулы на атомы.