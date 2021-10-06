Найдена экзопланета похожая на ад

Новое исследование предполагает, что экзопланета WASP-76 b, температура поверхности которой, как первоначально предполагали ученые, составляла 2400 ° С, на самом деле намного горячее, чем считалось.
Результаты этого исследования были опубликованы в Astrophysical Journal Letters.
Группа исследователей, возглавляемая сотрудниками Корнеллского университета (США), заявила, что они обнаружили ионизированный кальций в атмосфере планеты, что свидетельствует о гораздо более высокой температуре, чем предполагалось изначально. В своих выводах они не строят предположений о точной температуре на планете, но отмечают, что их результаты получены при наблюдении за планетой со спектрами высокого разрешения, полученными телескопом Gemini North возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях.
Отмечается, что планета заблокирована приливом, а это, в свою очередь, означает, что она всегда показывает одну и ту же сторону своей звезды. Это привело к тому, что она стала достаточно горячей, чтобы испарить металл, разрывая их молекулы на атомы.
Ученые выявили наличие большого количества кальция, а эта характеристика может указывать на то, что на экзопланете очень сильные ветры в верхних слоях атмосферы. Или же, что температура атмосферы на экзопланете намного выше, чем мы предполагалась.
С дневной стороны обнаруженная в 2016 году WASP-76b имеет температуру, которая значительно превосходит ранее предполагавшиеся 2400 ° С, но ночная сторона значительно прохладнее. Здесь максимальная температура не превышаете и тысячу ° С, что делает ее планетой двух крайностей.
Также отмечается, что родительская звезда WASP-76 b, WASP-76, примерно в полтора раза больше Солнца и имеет температуру поверхности примерно 5500 ° С.
Испаренное железо переносится с дневной стороны на ночную из-за свирепых ветров, скорость некоторых из которых достигала почти 18 тысяч км в час. На ночной стороне молекулы железа охлаждаются и на эту часть планеты «проливаются» капли железа. Планета находится примерно в 640 световых годах от Земли и считается «сверхгорячим Юпитером», газовым гигантом, вращающимся вокруг своей звезды WASP-76.
Несмотря на то, что исследователи не приводят конкретных обновленных данных о температуре, они отмечают, что галактика Млечный Путь является исключительно разнообразной областью в космосе, где обитают всевозможные планеты. По мере того, как проводится дистанционное зондирование десятков экзопланет, охватывающих широкий диапазон масс и температур, ученые получают более полную картину истинного разнообразия инопланетных миров — от тех, которые достаточно горячие, чтобы выдерживать железный дождь, до других, с более умеренным
Примечательно, что с помощью сегодняшних телескопов и инструментов уже есть возможность узнать так много об атмосфере — ее составляющих, физических свойствах, наличии облаков и даже крупномасштабных схемах ветра — планет, которые вращаются вокруг звезд на расстоянии сотен световых лет от Земли.