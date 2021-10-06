7 книг, которые помогут стать счастливее

Стремимся ли мы к карьерным высотам, мечтаем встретить свою любовь, обзавестись большой семьей или покорить Эверест — в конечном итоге цель у каждого одна — стать счастливым. Предлагаем действительно важные книги, которые помогут разобраться в том, что мы вкладываем в это эфемерное понятие, как именно нам достичь гармонии и душевного равновесия и возможно ли каждый день просыпаться с чувством радости и полноты жизни.

7 действительно стоящих книг о счастье

«Большое волшебство» Элизабет Гилберт

Есть ли у идеи срок годности? Почему порой одинаковые открытия делаются одновременно совершенно незнакомыми людьми? Что выигрышнее ― оригинальность или аутентичность? На эти и другие вопросы о творчестве размышляет американская писательница Элизабет Гилберт. Она уверена, что у каждого есть интересные идеи, и в своей книге она предлагает способы реализовать их и стать увереннее в себе. В творческой самореализации автор и видит ключ к счастью.