Загадочные Боснийские пирамиды являются частью «космического интернета», считают ученые

Первооткрыватель Боснийских пирамид доктор Семир Османагич сообщил, что он сделал еще одно удивительное открытие, которое способно поменять не только историю Европейского континента, но и всей планеты.
Доктор Османагич обнаружил на вершине Боснийской пирамиды Солнца так называемые волны Тесла, которые распространяются быстрее скорости света. При этом волны способны проникать сквозь космические тела. Все это, по мнению исследователя, говорит о существовании своеобразного космического интернета, поддерживающего связь между галактиками.
По мнению ученого, Боснийские пирамиды являются своего рода энергетическими ускорителями, отправляющие и получающие информацию через Солнце.
Многие исследователи считают, что скалярные волны, образующиеся при взаимодействии торсионного поля, перемещаются в 10 миллиардов раз быстрее скорости света. Они проникают сквозь космические объекты, пронося с собой информацию (энергию) без потери качества и количества. Эти энергетические явления могут быть легко измерены с помощью современных научных приборов.
Фото из открытых источников
Кроме этого, Османагич считает, что вся местность, на которой расположены пирамиды, была спроектирована для создания очень мощного энергетического комплекса, который мы называем боснийской долиной пирамид.
В древности излучаемый поток энергии был намного интенсивнее и сильнее, полагает исследователь, а Земля была энергетически сильнее в конце последнего ледникового периода (примерно 12 000 лет назад).
Своим открытием Османагич пытается навести мировую общественность на мысль, что все пирамиды на Земле были созданы высокоразвитыми цивилизациями с определенной целью.
Ученый также считает, что жизнь на Земле возникла благодаря инопланетному вмешательству, а виды на Земле в долгосрочной перспективе изменяются с помощью экспериментов, в которых эволюция играет незначительную роль, а homo sapiens — это результат генной инженерии.
В конце концов, люди ни первая и ни самая развитая цивилизация в истории планеты, уверен Доктор Османагич.