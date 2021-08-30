Загадочные Боснийские пирамиды являются частью «космического интернета», считают ученые

Первооткрыватель Боснийских пирамид доктор Семир Османагич сообщил, что он сделал еще одно удивительное открытие, которое способно поменять не только историю Европейского континента, но и всей планеты.

Доктор Османагич обнаружил на вершине Боснийской пирамиды Солнца так называемые волны Тесла, которые распространяются быстрее скорости света. При этом волны способны проникать сквозь космические тела. Все это, по мнению исследователя, говорит о существовании своеобразного космического интернета, поддерживающего связь между галактиками.

По мнению ученого, Боснийские пирамиды являются своего рода энергетическими ускорителями, отправляющие и получающие информацию через Солнце.