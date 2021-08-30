Ученые создали «запах страха», отпугивающий насекомых-вредителей

Исследователи заявили, что им удалось создать «запах страха», который производят насекомые-хищники. Он естественным образом не только отпугивает, но и уничтожает насекомых-вредителей.
Известно, что насекомые в поисках пищи полагаются в основном на свое обоняние, поэтому исследователи воспользовались данным обстоятельством и использовали соответствующие «ароматы» для влияния на поведение насекомых.
Самым разрушительным и многочисленным вредителем сельскохозяйственных культур является всем известная тля. Когда ее становится слишком много, то насекомое передает патогенные микроорганизмы растениям. Кроме этого, тля весьма устойчива к воздействию инсектицидами, да и сами растения от этого далеко не в восторге.
Однако есть насекомые, которых ужасно боится тля – это божьи коровки. Один лишь их запах наводит панику на тлю. Это самое обстоятельство и попытались использовать в своей работе авторы исследования, когда при помощи газовой хроматографии они извлекли профиль запаха божьих коровок и испытали его на насекомых-вредителях. Очевидно, что вредителям очень не понравился данный аромат.
Как только ученые идентифицировали вещества, которые не выносит тля, они приступили к созданию специальной смеси запахов, которые можно будет без вреда использовать в сельском хозяйстве.
Воодушевленные превосходными результатами работы исследователи теперь намерены проверить свое «душистое» новшество на других вредителях.