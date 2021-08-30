Ученые создали «запах страха», отпугивающий насекомых-вредителей

Исследователи заявили, что им удалось создать «запах страха», который производят насекомые-хищники. Он естественным образом не только отпугивает, но и уничтожает насекомых-вредителей.

Известно, что насекомые в поисках пищи полагаются в основном на свое обоняние, поэтому исследователи воспользовались данным обстоятельством и использовали соответствующие «ароматы» для влияния на поведение насекомых.

Самым разрушительным и многочисленным вредителем сельскохозяйственных культур является всем известная тля. Когда ее становится слишком много, то насекомое передает патогенные микроорганизмы растениям. Кроме этого, тля весьма устойчива к воздействию инсектицидами, да и сами растения от этого далеко не в восторге.