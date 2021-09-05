NASA ищет 4 человек, которые согласятся прожить год на Марсе

Чтобы подготовиться к отправке астронавтов на Марс, NASA начало принимать заявки на четырех человек, которые будут жить в течение года на Марсе Дюна Альфа. Это марсианская среда обитания площадью 1700 квадратных футов, созданная с помощью 3D-принтера, внутри здания Космического центра Джонсона в Хьюстоне.



Оплачиваемые добровольцы будут выполнять моделируемую миссию по исследованию Марса с выходами в открытый космос, ограниченной связью на родине, ограниченными продуктами питания и ресурсами, а также отказами оборудования.

NASA планирует три таких эксперимента, первый из которых начнется осенью следующего года. Некоторые растения будут выращиваться, но не картофель.

Требования, чтобы «пожить на Марсе» — строгие, включая степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики или опыт пилота. Право на участие имеют только американские граждане или постоянные жители США. Кандидаты должны быть в возрасте от 30 до 55 лет, иметь хорошее физическое здоровье, не иметь проблем с питанием и не быть склонными к укачиванию, пишет federalnewsnetwork.