Огромный марсианский метеорит выставили в музее

1 сентября в американском Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн города Бетел был выставлен на всеобщее обозрение крупнейший марсианский метеорит, кроме него там находится свыше 6 тысяч внеземных драгоценных и обычный камней, среди которых самый старый вулканический камень, образовавшийся в результате вулканической активности в Солнечной системе.



Как сказал директор Института метеоритов Университета Нью-Мексика Карл Эйджи, скорее всего это осколок скалы с Марса, выброшенный высокоэнергетическими импактными событиями, ведь они могут падать на Землю как метеориты, сообщает портал Live Science.

Специалисты нашли данный камень, или как его назвали — Taoudenni 002, в апреле 2021 года около соляный копей в Мали. Далее он был выкуплен Дэррилом Питтом, крупнейшим торговцем метеоритами.

Вес метеорита составляет 14,5 кг. и в ширину достигает 25 см. В музей он попал 1 сентября. Относится к классу шерготитов (основной вид марсианской породы). В его состав включаются такие вещества как: оливин, пироксен, полевой шпат.