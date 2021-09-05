Как сделать каждый день — лучшим днем в вашей жизни

Как только вы осознаете, что каждый день — это лучший день в вашей жизни, вся ваша жизнь изменится.

Как часто мы говорим, что хотим наконец поменять свою жизнь. Мы искренне хотим жить более осмысленно, более счастливо, наивно полагая, что для этого необходимы какие-то грандиозные и невероятные перемены. Однако воспринимаем перемены как нечто, происходящее в далёком будущем, потому откладываем счастье на потом, ну и в конце концов сдаёмся.

Наша жизнь — состоит из дней, поэтому как ни крути единственный способ сделать стать счастливыми — это сделать счастливым каждый день. Звучит слишком смело и утопически? Возможно. Предлагаем вам прочитать этот материал и уже тогда делать выводы. Ничего особенного делать не потребуется: всего лишь по одному маленькому шажку, но каждый день.

«Вы не начинаете с того, что говорите: «Я собираюсь построить стену». Вы не начинаете со слов: «Я собираюсь построить самую большую, самую крутую стену в истории». Вы начинаете с первого кирпича. Вы говорите: «Я собираюсь уложить этот кирпич так идеально, как только можно». Поступайте так каждый божий день, и скоро у вас будет ИДЕАЛЬНАЯ стена», — Уилл Смит.

1. Начинайте день с утренней рутины

«Каждое утро планируйте добрые дела — это наполнит ваш разум позитивными мыслями. Это секрет, как чувствовать себя счастливыми и вдохновлённым в течение всего дня», — Вуаль Корин (Voile Corine).

Если вы серьёзно настроены изменить свою жизнь, то для этого надо не так много: 5-10 минут в тишине, прогулка или небольшой бег трусцой, хорошая книжка или любимый чай. Планируйте это и совершите чудеса для себя!

Утро — это время, когда вы задаёте тон всему дню, и, если у вас до сих пор нет позитивной и вдохновляющей утренней рутины, пришло время создать её и немедленно. Независимо от того, работаете ли вы или на пенсии, независимо от того, сколько у вас детей и насколько требовательный партнёр (например, который всегда голоден), есть ли собака, требующая внимания и прогулок, скажу одно: «Прежде чем заботиться о других, вы должны позаботиться о себе!»

2. Создайте личную мантру

«Мысли — это всё. Мы становимся тем, что думаем», — Будда.

Создайте свою собственную личную мантру: нечто такое, что заставит разум осознать, что вы серьёзно настроены сделать каждый день лучшим днём в своей жизни. Замените бесконечный негативный разговор с собой, что «недостаточно хороши», «не сможете», «не получится», на личную позитивную мантру.

Вот, например, такую:

Каждый день для меня — это новая жизнь.

Я принимаю решение сделать каждый день — лучшим днём в своей жизни.

Я принимаю решение сделать каждый свой день прекрасным, наполненным любовью, значимым и счастливым.

Не секрет, что каждый день в нашей голове проносятся тысячи самых сумасшедших мыслей, и поскольку многие из них являются негативными и повторяющимися, создание личной мантры и повторение её про себя — поможет очистить разум и настроиться на позитив.

3. Терпимость и забота

«Если бы мы могли заглянуть в сердца других и увидеть те проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас, я думаю, относились бы друг к другу гораздо мягче, с большей любовью, терпением, терпимостью и заботой», — Марвин Дж. Эштон.

Каждый день стремитесь сделать что-то доброе для людей. Не только тем, кто добр, но также и тем, кто злой и недоброжелательный. Мы не знаем, через что проходит каждый человек, не знаем, что пережил, как засыпает и спит ли вообще… Проявлять добро к недобрым людям непросто. Однако не позволяйте гневу, ненависти или негодованию отравлять ваше сердце.

Учитесь прощать и отпускать. Учитесь любить ближнего своего. Поступайте так не потому, что плохие люди заслуживают этого, а потому, что вы этого заслуживаете.

Пусть ваш разум будет в мире. Пусть ваше сердце будет наполнено любовью. Делайте добро, и вам будет хорошо на душе. Вы почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Относитесь ко всем с любовью, добротой, терпимостью, заботой и состраданием.

4. Отпустите то, что вам больше не нужно

«Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: «Если бы сегодняшний день был последним в моей жизни, захотел бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня?» И как только ответом было «Нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то менять», — Стив Джобс.

Каждый день — это новая жизнь для мудрого человека. Перед вами весь мир, перед вами вся жизнь. Поэтому если есть вещи, люди и переживания, которые сдерживают вас в жизни, мешают быть счастливыми, подумайте о том, чтобы отпустить их. Всё очень просто: они вам больше не нужны. Не держитесь за то, чего уже нет, это бессмысленно.

Не взваливайте на себя груз чужих проблем и рефлексий. Поддержать можно, а тянуть на себе их всю жизнь нелепо. Не взваливайте на себя добровольно слишком много. Весь мир вы не спасёте. Путешествуйте по Пути жизни налегке. Отпустите всё и всех, что не приносит радость и счастье.

5. Любите себя так, как если бы от этого зависела ваша жизнь

Уже с сегодняшнего дня и каждый день привыкайте любить себя так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Разговаривайте с собой так же, как говорили бы с кем-то, кого действительно, действительно, действительно любите. И самое главное, относитесь к себе так, как если бы вы были самым дорогим, самым любящим и самым удивительным человеком на этой планете. Потому что это Вы.

6. Живите так, как будто умрёте сегодня

Есть замечательная цитата Джеймса Дина, которая звучит так: «Мечтайте так, как будто вы бессмертны. Живите так, как будто умрёте сегодня».

И это именно то, что я посоветую вам сделать. Мечтать, как будто вы будете жить вечно, и жить так, как будто собираетесь умереть сегодня. Это внесёт драйв и страсть в повседневную жизнь, поможет получать удовольствие от всего, что делаете. Чтобы, когда придёт время, вы оглянулись на свою жизнь, и не сожалели о том, что отказались от чего-то или пропустили. Чтобы вы гордились той жизнью, которую прожили.

«Помнить о смерти — это самый лучший способ избежать ловушки, в которую загоняют мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже все потеряли. Нет никаких причин не следовать зову своего сердца», — Стив Джобс.

7. Очистите свой разум от негативных мыслей

«Когда вы лежите в постели, готовясь к ночному сну, помните, что последняя мысль, которая у вас в голове, остаётся в подсознании до четырёх часов. Это четыре часа программирования — от момента созерцания и до перехода в бессознательное состояние», — Уэйн Дайер.

Каждый вечер, прежде чем заснуть, вы должны очистить свой разум от негативных мыслей, всех забот, от всего, что случилось в течение дня, и всего, что должно или может произойти на следующий день. Не засыпайте с головой, полной шума. Не делайте этого с собой.

Ваш разум, так же как и тело, нуждается в отдыхе и восстановлении. Освобождаясь от мыслей перед сном, вы по-настоящему отдыхаете и восстанавливаетесь.

«Наша жизнь состоит из времени; наши дни измеряются часами, наша зарплата измеряется этими же часами, наши знания измеряются годами. Мы еле выделяем несколько минут посреди рабочего дня, чтобы выпить кофе. И опять спешим обратно к своим столам, смотрим на часы, живём «работа-сон-работа». И всё же наше время в конце концов заканчивается. И в глубине души возникает вопрос, были ли эти секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы и десятилетия потрачены наилучшим образом. Другими словами, если бы вы могли что-то изменить, вы бы сделали это?» — Сесилия Ахерн.

Вот о чём я.

Перемены — это не что-то грандиозное и страшное.

Вы начинаете с мелочей, и постепенно достигаете больших целей.

Благодаря этим мелочам вы добьётесь больших перемен в своей жизни.

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