5 вещей, которые ни под каким предлогом нельзя давать и брать в долг

Народная примета гласит: возвращая долг, человек отдает частичку своей удачи. Также вещи, которые мы одалживаем, могут лишать нас энергии и силы. Наши предки верили, что некоторые вещи ни под каким предлогом нельзя давать или брать в долг, иначе можно накликать на себя множество неприятностей…

Соль запрещается одалживать под любым предлогом. Если ваши соседи попросили у вас соль, то дайте только при условии — что это подарок. Опасность заключается в энергетических свойства соли, которая способна влиять на судьбу. Соль это один из важнейших магических компонентов, поэтому принимать её от других людей категорически нельзя. Многие люди которые давали соль взаймы, потом, получая её назад, теряли удачу, заболевали, расставались с любимыми.

Если ваши соседи попросили у вас соль, то дайте только при условии — что это подарок. Опасность заключается в энергетических свойства соли, которая способна влиять на судьбу. Соль это один из важнейших магических компонентов, поэтому принимать её от других людей категорически нельзя. Многие люди которые давали соль взаймы, потом, получая её назад, теряли удачу, заболевали, расставались с любимыми. Посуда заряжается энергией дома, в котором находится постоянно. Если кто-то хочет сделать плохо другому человеку, он может дать ему попользоваться своей чашкой, тарелкой, кружкой, ложкой, кастрюлей… Не давайте никому посуду и не просите её, чтобы не повлиять негативно на жизнь другого человека или собственную судьбу. Одолженная посуда может привести к потере здоровья, к обретению новых страхов, неудач и многим другим негативным последствием. Можно пользоваться посудой вместе с чужим человеком, если вы живёте вместе например в общежитии, но тут тоже следует быть осторожными. Ещё большей опасностью обладает поврежденная или разбитая посуда, которую не следует хранить дома.

Если кто-то хочет сделать плохо другому человеку, он может дать ему попользоваться своей чашкой, тарелкой, кружкой, ложкой, кастрюлей… Не давайте никому посуду и не просите её, чтобы не повлиять негативно на жизнь другого человека или собственную судьбу. Одолженная посуда может привести к потере здоровья, к обретению новых страхов, неудач и многим другим негативным последствием. Можно пользоваться посудой вместе с чужим человеком, если вы живёте вместе например в общежитии, но тут тоже следует быть осторожными. Ещё большей опасностью обладает поврежденная или разбитая посуда, которую не следует хранить дома. Одежда. Многие мужчины и женщины, считают абсолютно нормальным обмениваться вещами на время. Но лучше этого не делать. Если вы покупаете вещи, которые уже были в употреблении, в этом ничего страшного нет, потому что вы за них платите. Однако и в этом случае не помешает провести энергетическую чистку. Одежда — это личное поэтому даже взяв её у родных, которые точно не будут желать вам зла, лучше что-нибудь дать взамен. Не берите вещи в долг, они могут принести неудачи. Самую большую опасность представляет обувь, она вбирает в себя наибольшее количество отрицательной энергетики.

Многие мужчины и женщины, считают абсолютно нормальным обмениваться вещами на время. Но лучше этого не делать. Если вы покупаете вещи, которые уже были в употреблении, в этом ничего страшного нет, потому что вы за них платите. Однако и в этом случае не помешает провести энергетическую чистку. Одежда — это личное поэтому даже взяв её у родных, которые точно не будут желать вам зла, лучше что-нибудь дать взамен. Не берите вещи в долг, они могут принести неудачи. Самую большую опасность представляет обувь, она вбирает в себя наибольшее количество отрицательной энергетики. Украшения, драгоценности. Украшение заряжается энергией человека, которому принадлежат. Поэтому на того, кто будет ими пользоваться, они повлияют крайне негативно. Трюк с дарением тоже не проходит. Надев кольцо или серьги, принадлежавшие другому человеку, вы можете впитать в себя его проблемы. Специалисты в области биоэнергетики отмечают, что драгоценности защитного характера могут “заразить” чужого человека болезнями, лишить удачи. Из металлов стоит опасаться серебра и платины. Из камней-талисманов самыми опасными магнитами несчастий для чужого человека будут лунный камень, алмаз, горный хрусталь.

Украшение заряжается энергией человека, которому принадлежат. Поэтому на того, кто будет ими пользоваться, они повлияют крайне негативно. Трюк с дарением тоже не проходит. Надев кольцо или серьги, принадлежавшие другому человеку, вы можете впитать в себя его проблемы. Специалисты в области биоэнергетики отмечают, что драгоценности защитного характера могут “заразить” чужого человека болезнями, лишить удачи. Из металлов стоит опасаться серебра и платины. Из камней-талисманов самыми опасными магнитами несчастий для чужого человека будут лунный камень, алмаз, горный хрусталь. Веник. Если человек отдаёт или берёт на время веник то, согласно приметам, у него может начаться чёрная полоса, ведущая к денежным потерям, проблемам на работе. Веник ни в коем случае не должен покидать ваше жилище, это допустимо только в том случае, если он вам больше не нужен.

По материалам: Любопытная печенюшка