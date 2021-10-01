Загадочная сетка из квадратов: срочно вытаскивайте всех и вся из воды!

Треклятый ковид и карантин полностью сломали всю мировую туристическую индустрию и испортил людям отдых, но не отменил его. Просто теперь отдыхающие поедут не туда, где им нравится и все известно, а куда получится. И может так статься, что этим местом окажется французский остров Рё или же пляжи Тель-Авива, где чаще всего наблюдаются «перекрестные волны», они же «mare a croce». Загадочная сетка из квадратов, которые образованы сильными волнами.

Mare a croce

Встретить такое явление, как и отбойное течение, можно на любом морском мелководье, и главная опасность в том, что оно никак себя не выдает, пока не станет поздно. Поэтому наиважнейшее правило — прочь из воды при первых же признаках! Даже если вы на матрасике, в лодке или на катере, особенно опасно, если на малом плавсредстве, потому что волны на стенах квадратов могут превышать 3 м в высоту и легко переворачивают все подряд.