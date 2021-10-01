Экстрасенс Александр Шепс: тайна о букве «М» на ладони

А у Вас она есть?

Многие из нас даже не замечают, что на ладони есть эти линии, которые очень напоминают букву «М»! А зря..

Я совсем случайно наткнулась на эту статью и прочитав ее узнала столько нового)))

Все в нашей жизни не просто так. Я всегда об этом думала и знала, что у всего есть своя причина. Благодаря Александру я узнала всю тайную правду об этой букве, которую не каждый может заметить!

Шепс Саша всегда был для меня лучшим экстрасенсом! От него веет теплом и добротой, к такому человеку тянешься и не боишься довериться ему. Спасибо, Саша, что вы есть и что открываете нам глаза на обычные и в то же время невероятные вещи!

У владельцев знака «М» интуиция сильнее, чем у большинства людей, и в них заложен особый творческий и предпринимательский дух! Они рождении для того, чтобы быть неисчерпаемым источником действительно достойных идей, на которые способна только очень незначительная часть человечества. Но самая большая ценность их не в этом, а в том, что они не только способны бесконечно генерировать «рабочие» и эффективные идеи, но и умеют найти сотни способов их реализации.

Люди, чьи линии на ладони образуют букву М, обладают многими талантами и навыками. Легче перечислить чего они не умеют, чем составить полный список их навыков и умений. Их мысли ясные, умные, к их логики стоит прислушаться, ведь она всегда здоровое основание.

Они практически никогда не обманывают (однако, способны на хитрость ради реализации каких-то высоких целей), любят говорить правдиво, и не позволяют другим себя обманывать. Интуиция их практически никогда не подводит! Как никто другой способны быть откровенными, легко говорят комплименты и раздают заслуженную похвалу.

Особенно это касается женщин. Как известно, их «шестое чувство» обычно развито сильнее, чем у мужчин.

«Люди М» преимущественно властные, но однозначно авторитетные — их вес в окружении всегда велика, их ценят и редко без них обходятся почти в каждом деле. «Люди М» умеют быстро и без колебаний принимать важные решения, поэтому фактически не упускают возможностей, которые подбрасывает им жизнь. Во всяком случае, они хотя бы точно попытаются воспользоваться каждым дарованным шансом.

Эти люди очень харизматичные и бесконечно глубокие. Пока вы думаете, что наконец узнали о них все, они неожиданно оборачиваются вам своей новой стороной, и вам приходится изучать их снова. И так до бесконечности.

Однако, им не очень легко живется. Их жизнь редко бывает безоблачной, и другой она у таких неоднозначных личностей они быть не может — чтобы применять свои умения и таланты, отшлифовывать их качество, и повышать уровень должен создаваться соответствующий «полигон» со всем сопутствующим наполнением.

Знак «М» на ладони — характерный признак многих пророков и великих лидеров прошлого. За такими людьми всегда идут. Если в вашем окружении есть такой человек — за него стоит держаться.

А если вы сами один из этих счастливчиков — смотрите на свои руки чаще. Пусть буква «М» из линий на ладони напоминает вам, что вы — особый человек, и имеете такое же особое предназначение в жизни.

И самое главное: помните для себя, что вы относитесь к той незначительного количества людей на Земле, которые способны достичь абсолютно чего, что только пожелаете, будьте только для этого, пожалуйста, смелее!

Источник: good-day.su