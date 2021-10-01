Банкир стал «рептилоидом» за $83 500 и теперь ищет любовь после 12 лет одиночества

Когда-то Ричард Эрнандес из Техаса, США, был банкиром и выглядел совсем по-другому. Теперь ему 60, он официально сменил имя на Тиамат Легион Медуза, считает себя небинарной персоной и «настоящим рептилоидом», потратив на трансформацию тела $83,5 тыс. (≈ 6 млн руб.).

Фото © Twitter / dailystar, Instagram / legionthedragon

Тиамат украсил тело татуировками и пирсингом, вставил имплантаты в виде рогов, разрезал язык и отрезал уши. Также на очереди удаление гениталий. Любитель трансформаций считает, что завершит своё преображение к 2025 году. При этом, проведя 12 лет в одиночестве, он решил снова искать свою любовь.