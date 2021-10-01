Какова реальная ценность жизни? Уважайте себя. Вы уникальны!

Мужчина забрал камень и решил последовать божьим рекомендациям. Первым, кого он увидел на своем пути, был продавец апельсинов. Он подошел к нему и спросил, сколько, по его мнению, стоит этот камень.

Продавец апельсинов был очень впечатлен камнем и ответил: “Я дам тебе за этот камень 12 апельсинов”.

Мужик извинился и сказал, что Господь попросил его не продавать камень.