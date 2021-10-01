Какова реальная ценность жизни? Уважайте себя. Вы уникальны!

Мужчина забрал камень и решил последовать божьим рекомендациям. Первым, кого он увидел на своем пути, был продавец апельсинов. Он подошел к нему и спросил, сколько, по его мнению, стоит этот камень.
Продавец апельсинов был очень впечатлен камнем и ответил: “Я дам тебе за этот камень 12 апельсинов”.
Мужик извинился и сказал, что Господь попросил его не продавать камень.
Следующим он увидел продавца овощей.
“Сколько может стоить этот камень?”, — спросил его несчастный. Тот посмотрел на блестящий камень и говорит: “Возьми мешок картошки, и я возьму камень в качестве оплаты”.
Мужчина снова извинился и сказал, что не может продать его.
Дальше он увидел ювелирную лавку. И решил поинтересоваться стоимостью камня там.
Ювелир, рассмотрев камень под увеличительным стеклом, сказал: “Я дам вам 100 000 долларов за этот камень”. А когда мужчина покачал головой, он добавил: “Хорошо, я дам вам 150 000 долларов. Просто отдайте мне этот камень”.
Мужчина терпеливо объяснил, что не может его продать. Чтобы уйти, ему пришлось много и долго извиняться. Ювелир сильно расстроился.
Он долго ходил вокруг “продавца” и расспрашивал у него, откуда тот взял этот прекрасный рубин. Когда он рассматривал его, на его глазах проступали слезы.
“Где ты его нашел, — спрашивал он. — Да даже если я продам весь свой мир и свою жизнь, я не смогу приобрести этот бесценный камень!”.
Мужик был потрясен. И совсем не понимал, что произошло.
И тут ему снова явился бог.
“А теперь скажи мне, в чем же ценность жизни, Боже?”, — спросил он.
Бог ответил:
“Ответы, которые ты получал от продавца апельсинов, продавца овощей и ювелира и должны были объяснить тебе ценность нашей жизни…
Ты можешь быть драгоценным камнем, даже чем-то бесценным. Но люди всегда будут оценивать тебя, основываясь на уровне их информации. Они будут оценивать тебя по твоей вере, по твоим мотивам и по тому, способен ли ты развлечь их. Их оценки будут меняться в зависимости от их амбиций и готовности идти на риск.
Но не бойся. Однажды ты наверняка найдешь кого-то, кто осознает твою истинную ценность”.
В глазах Бога нет ничего ценнее человека и человеческой жизни. Уважайте себя. Вы уникальны. Никто не может заменить вас!