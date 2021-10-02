Что значит — уходить вовремя? Гениальная цитата Алена Делона

У каждого из нас может наступить такой момент, когда мы понимаем, что пора уходить. И лучше всего уходить вовремя. Вот только как понять — когда наступает это «вовремя»?

У Алена Делона по этому поводу есть точная и даже гениальная в своей метафоре цитата:

«Я люблю вставать из-за стола, когда на нем еще не убрана посуда».

Вовремя — не рано, не поспешно. Но и не настолько поздно, когда оставаться уже бессмысленно и даже унизительно.

1. Уходить, когда ситуация ясна

Когда вам понятно, как обстоят дела. Когда в понимании этого нет пробелов.

Как человек к вам относится. Что готов для вас делать, а что не готов.

Когда уже собрано достаточное количество фактов.

2. Уходить, когда ясна позиция человека

Он вам четко и понятно сказал, как к вам относится, какие у него планы на ваш счет.

Нередко нам прямым текстом говорят достаточно жесткие вещи. Но мы упорно пытаемся в них отыскать позитивный смысл. Ищем, за что зацепиться нашей надежде.

3. Уходить, когда ничего не объединяет с человеком

Нет общего настоящего. В планах нет общего будущего.

И, какая разница, насколько четко человек об этом говорит. Если вам все итак понятно. Если своими действиями или бездействиями он много дел понять.

4. Уходить до того, как вас в грубой форме попросят выйти

Все съедено, обед или ужин закончен. Вот-вот начнут побрякивать посудой, вытирать крошки. Может, напрямую вас попросят «не задерживаться». Может, будут покашливать и сопеть над ухом, поглядывая на дверь.

Если вам все ясно. Если вы сделали все, что считаете нужным для сохранения этих отношений, этого места, но результата все равно нет… Значит, пора идти в другое место.

Благодарите хозяина или хозяйку и идите. Какой смысл ждать изменений? Какой смысл «высиживать»? Идите туда, где вы нужны и где вам рады.

По материалам: Вера Бокарева