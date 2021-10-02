Древние киты имели по 4 лапы и могли охотиться на суше

Мифический бог смерти Анубис вдохновил палеонтологов назвать аналогичным образом отдаленного предка современного кита. Создание принадлежит к прежде неизвестному виду и было обнаружено в 2008 году.



Существо было земноводным и обладало четырьмя лапами, при этом внешность его была весьма устрашающей.

Останки были найдены Абдуллой Гохаром с коллегами в египетском районе Фаюм. Эта местность славится обилием ископаемых животных, особенно времен эоцена (до 56 млн лет назад).

Phiomicetus anubis мог похвастать трехметровой длиной, что, конечно, гораздо меньше, чем у нынешних китов. Но, будучи наполовину морским, а наполовину сухопутным животным, это создание одинаково комфортно чувствовало себя в этих средах и успешно охотилось (может быть, даже на древних крокодилов).