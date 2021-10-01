Есть ли душа у человека и куда она попадает после смерти? Разные точки зрения

Некоторые люди, прошедшие клиническую смерть, рассказывают о том, что видели свое тело сверху, яркий свет, туннель, ведущий вверх, а также умерших родственников или библейских персонажей (ангелов, архангелов, Божью Матерь и так далее). Другие же, наоборот, чувствуют страдания, видят бесов и чертей. Учёные называют такие видения околосмертными переживаниями, которые возникают в результате угрозы жизни человека. Если после них люди выживают – они могут рассказать окружающим о том, что видели.

Медики объясняют это всё изменённым состояниям сознания, вызванного психоактивными веществами (экзогенными или эндогенными), которые вырабатывает умирающий организм, а также как нейропсихологический феномен, происходящий в мозгу при недостатке кислорода и глюкозы после остановки сердца и прекращения кровотока.

Такие субъективные, по мнению ученых, переживания могут быть в форме ощущений выхода из физического тела, чувства особой легкости и эйфории, различных мистических видений, перемещения Эго за пределы помещений и времени. Посему они склонны верить в отсутствие души и полное умирание.

Ученые нашли доказательства жизни после смерти

Ученые дали утвердительный ответ на вопрос, существует ли жизнь после смерти. Доктор Стюарт Хамерофф из Аризонского университета рассказал о научной теории, которая подтверждает существование и загробной жизни, и бессмертной души.

Американский анестезиолог заявил об этом в эфире телеканала Science, в программе «Сквозь тоннель в пространстве». По его словам, человеческие души созданы из некоего материала, «гораздо более фундаментального, чем нейроны, из самой ткани Вселенной».

«Думаю, что сознание всегда существовало во Вселенной. Возможно, со времен Большого взрыва», — говорит профессор. По его словам, когда человек умирает и тело разрушается, то квантовая информация, содержащаяся в микротрубочках (белковые внутриклеточные структуры), не уничтожается, а распространяется в космосе.

С.Хамерофф считает, что именно поэтому люди в состоянии клинической смерти испытывают околосмертные переживания: например, видят яркий свет или ощущают, что летят по какому-то туннелю. Когда врачи возвращают их к жизни, эта квантовая информация, побывшая в космосе, вновь возвращается в тело, поэтому человек и помнит этот необычный опыт.

Религиозная вера в то, что душа является бессмертной

Все мировые религии построены на том, что тело человека рождается и умирает, но душа остается бессмертной. Христиане стараются вести правильный, согласно Библии и рекомендациям священников, образ жизни, придерживаться десяти заповедей и «держать» посты, заниматься благотворительностью по мере возможностей и пытаться прощать обидчиков.

И все это для того, чтобы после смерти их душа попала в Рай, жила в прекрасных условиях и наслаждалась потусторонним существованием в сказочных садах с изобилием фруктов, а не «корячилась» на раскаленной сковороде с другими грешниками, избиваемая чертями. И это будет длиться вечность! Конечно, после Страшного суда, где не получится обмануть или подкупить. Никогда.

Честно говоря, перспектива так себе. Возникает стойкое ощущение, что правила Вселенной передавались в письменной форме жителям планеты более двух тысяч лет назад просто-таки в виде понятного повествования, в котором лучше запугать, чем объяснить.

«Не убий, не укради, не прелюбодействуй…», ну, и так далее – очень верно, как будто это правила построения идеального мира, если их, конечно, придерживаться каждому без исключения.

В восточных религиях и традициях – некоторые направления индуизма, а также идея буддизма – поддерживается вера в реинкарнацию. Это такая система, которая предполагает переселение одной и той же души в разные тела, причем не только людей – после смерти одного тела жизнь продолжается в новом.

Вникая в данные законы и правила, можно найти ответы на многие свои вопросы и даже ощутить воздействие кармы – если кто-то убил человека, то в следующей жизни он возродится в теле жертвы и будет убит, чтобы испытать ту же боль, которую он причинил когда-то, хоть во время земной жизни он этого и не помнит. Восточные религии кажутся более справедливыми, но совершенно не гарантируют «истину в последней инстанции». Всё зависит от веры.

Современные смелые взгляды на построение жизни и существование после смерти

Согласно исследованиям знаменитого на весь мир американского доктора философии и гипнотерапевта Майкла Ньютона, разработавшего технику гипноза «возрастной регрессии», душа действительно является бессмертной и проживает множество жизней (кстати, не только на Земле), чтобы приобрести важный опыт, избавиться от негативных привычек и черт характера и достичь совершенства. К сожалению, Майкл Ньютон оставил этот мир еще в 2016 году, но успел выпустить несколько книг, где поделился своим бесценным многолетним опытом изучения темы жизни после смерти.

Согласно исследованиям Майкла Ньютона, основанным на воспоминаниях о прошлых жизнях и «небесной» жизни между жизнями очень многих людей, астральное тело имеет «свой дом» в другом измерении – на Небесах. Каждая душа проживает множество жизней и «работает» над своим совершенствованием для того, чтобы соответствовать энергии Вселенной.

Причем существует определенная группа родственных душ, которые развиваются коллективно, помогая друг другу в земной жизни и обсуждая действия и поступки каждого после окончания земного пути. У них есть свой «куратор» (в христианстве – ангел-хранитель), который старается во благо каждого из группы.

Кроме того, по мнению гипнотерапевта, каждая душа имеет свою парную душу, которая сопровождает её каждую жизнь и развивается рядом с ней, поддерживая и помогая преодолеть трудности. Возможно, в разных жизнях они меняются полами или статусом по отношению друг к другу – являются супругами, друзьями или близкими родственниками каждый раз по-разному – но их роль по отношению к «партнеру» всегда определена заранее. Они проходят испытания и боль вместе, чтобы повысить свои энергетические вибрации.

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