5 великих жизненных уроков от Сократа

Сократ родился в Афинах в 469 году до н.э. Его отец Софрониск был каменотесом, а мать Фенарета — повитухой. Несмотря на скромное происхождение, жизнь Сократа была настоящим кладезем ценных уроков, которые сохраняют свою актуальность и в наши дни.

По сути, этот великий философ жил как и любой другой житель Афин. Какое-то время он шел по следам своего отца, а затем вступил в ряды греческих солдат. Люди знали его как работящего человека, обладающего огромным терпением.

Став известным мыслителем, Сократ начал наживать себе врагов. А все потому, что он проповедовал довольно жесткие моральные ценности. Его понятие этики не допускало неискренности, бесчестия и двойных стандартов. За эти идеи Сократа высмеивали и преследовали. В конечном счете его приговорили к смерти. И этот последний этап его жизни оказался самым важным из уроков философа.

«Все человеческие души бессмертны, но души праведников и бессмертны, и божественны», — Сократ.

1. Смирение как один из самых важных жизненных уроков Сократа

Сократа сложно было назвать красивым. Он был невысок ростом, у него были грубые черты лица, большие выпученные глаза и нос картошкой. Из-за его внешности другие философы постоянно над ним глумились.

Но все это никоим образом не отразилось на «отце философии». Наоборот, он почти не обращал внимания на критику. Сократ всегда носил одну и ту же накидку и вел жизнь отшельника. Он мало ел и мало пил. Один философ даже сказал, что ни один раб на свете не хотел бы к себе такого отношения, как относился к себе Сократ.

2. Уважение к другим людям

Один из наиболее интересных аспектов жизни этого философа заключался в том, что он никогда ничего не записывал. Все считали его человеком удивительного ума, но при этом учил Сократ только на словах. Он считал, что каждый человек должен формировать собственные идеи. А если он запишет для других свои идеи, то это повлияет на формирование их интеллекта.

У Сократа был оригинальный метод обучения. Он подолгу разговаривал с людьми, демонстрируя свое умение иронизировать и необычайную способность смотреть на вещи с другой точки зрения.

3. Умение слушать

Сократ распространял свои учения мудро и деликатно. Некоторые люди до сих пор используют его методику обучения, хотя уже не так активно, как раньше. Методы Сократа вдохновляли величайших педагогов в истории, в том числе Жана Пиаже.

Философ начинал разговор, расспрашивая своего собеседника. Он задавал вопросы, которые помогали определить, последователен ли человек в своих ответах или же его слова необоснованы. Таким образом, каждый может сам докопаться до истины. Сократ просто слушал и задавал вопросы.

4. Полная открытость правде

Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». И это был вовсе не девиз или способ привлечь к себе внимание. У философа был действительно открытый разум. Он просто признавал, что истина ему неведома. Прежде, чем искать ответы, он задавал вопросы. А прежде, чем сделать вывод о чем-то, Сократ сначала пытался расширить границы своего мировоззрения.

Мудрец говорил: «Познай себя». То есть, он не пытался описать человека. Вместо этого он призывал всех нас изучать самих себя, пустившись в одно из самых удивительных путешествий в жизни.

5. Чувство юмора

У Сократа было удивительное чувство юмора. Это проявлялось в анекдотах о его жене Ксантиппе. Она была на 30 лет моложе Сократа и известна своим дурным нравом. Как-то раз у мудреца спросили, почему он на ней женился, на что тот ответил: «Это же чудесно – жениться на женщине с таким скверным характером. Это лучшая школа, чтобы научиться уживаться с другими людьми».

Сократ и Ксантиппа

Когда Сократа приговорили к смерти, жена пришла навестить его и расплакалась. Мудрец сказал: «Не плачь, все мы приговорены к смерти природой». Ксантиппа ответила: «Но тебя осудили несправедливо». Сократ же возразил: «Разве эта ситуация была мы менее печальной, будь мой приговор справедливым?».

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