Загадки Мохенджо-Даро

Что касается Мохенджо-Даро, здесь действительно было найдено около 40 скелетов, однако, о «радиоактивности» их говорить не приходится, более того, вопреки зловещему названию («холм мертвецов»), нет признаков насильственной смерти, постигшей этих людей. А «следы оплавления от ядерного оружия» объясняются еще более прагматично — выплавкой, которой занимались местные жители…
Тем не менее, у этой цивилизации «бронзового века» (т.н. Хараппской) имеются другие странности, которые немало удивляют ученых. Здесь было довольно развитое общество, об этом говорят строения из кирпичей, отличная дренажная система и наличие великолепно спроектированной системы канализации. Даже душ был! В целом, очень хорошо спроектированы поселения, со всеми удобствами для своих жителей.
Но при этом наблюдается полная однотипность производства и строений. Нет никаких признаков развития — на протяжении тысячелетия в Мохенджо-Даро почти ничего не менялось, все было на одном и том же стабильном уровне.
При этом люди работали здесь без видимых следов принуждения. Здесь не было армии и никаких следов войн! Что очень странно для того времени. Нет храмов и культовых сооружений. Как будто здесь жила некая «дружная рабочая ячейка», послушно выполняющая заказы по «партийной линии»…
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Многое говорит о том, что цивилизация Мохенджо-Даро поддержилась извне — «богами» (о чем говорят сохранившиеся местные предания). «Боги» предоставили людям определенные блага и удобство, а те за это работали на них и выполняли какие-то задачи.
На рубеже 2-го тысячелетия до н.э. эта цивилизация полностью исчезает. Примерно в то же время (2137 год до н.э.) происходит стремительная деградация в Египте, примерно тогда же кризис наступает у цивилизации шумеров, в Китае и для других цивилизаций «бронзового века»…
Есть основания связывать этот кризис с уходом «богов», которые после 2200 года до н.э. не демонстрируют более никаких признаков своего присутствия на нашей планете.