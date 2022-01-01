Загадки Мохенджо-Даро

Однако, ни в Мохенджо-Даро, ни поблизости нет воронок, которые могли бы являться следами такой войны, отсутствуют другие признаки, а «радиоактивные скелеты» — лишь запущенная кем-то «утка»…



«Война богов» действительно имела места на территории древней Индии и Пакистана, однако же, это событие имело место намного раньше, примерно в конце 6-го тысячелетия до н.э. Об этом говорят объективные данные — содержание радиоуглерода в кольцах деревьев. Оно существенно повышается лишь один раз в древней истории, именно в то время. Впрочем, об этом мы уже подробно рассказывали в отдельном материале.

Что касается Мохенджо-Даро, здесь действительно было найдено около 40 скелетов, однако, о «радиоактивности» их говорить не приходится, более того, вопреки зловещему названию («холм мертвецов»), нет признаков насильственной смерти, постигшей этих людей. А «следы оплавления от ядерного оружия» объясняются еще более прагматично — выплавкой, которой занимались местные жители…

Тем не менее, у этой цивилизации «бронзового века» (т.н. Хараппской) имеются другие странности, которые немало удивляют ученых. Здесь было довольно развитое общество, об этом говорят строения из кирпичей, отличная дренажная система и наличие великолепно спроектированной системы канализации. Даже душ был! В целом, очень хорошо спроектированы поселения, со всеми удобствами для своих жителей.

Но при этом наблюдается полная однотипность производства и строений. Нет никаких признаков развития — на протяжении тысячелетия в Мохенджо-Даро почти ничего не менялось, все было на одном и том же стабильном уровне.