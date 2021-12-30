Брайан Трейси: Как эффективно влиять на события, происходящие в вашей жизни

Если бы вы перешли в своем питании на новую диету, это наверняка повлияло бы на ваш организм. Предположим, что на протяжении всего последующего года вы станете есть только макробиотический рис и фрукты, к примеру виноград. Если я скажу вам, что благодаря этому каждая клетка вашего тела изменит химическую структуру, то вы согласитесь со мной: «Разумеется, да это же всем известно!» Когда вы меняете способ питания, то постепенно каждая частица вашего организма подвергается изменениям. Точно так же действует и умственная диета. Если вы радикально преобразуете ее, причем надолго, то этим измените каждый аспект своей личности — новая пища для мозга принесет вам счастье, здоровье и достижения. Благодаря новой умственной диете вы сможете эффективно влиять на все события, происходящие в вашей жизни.

Вы поставили перед собой цель — хотите стать необычайной личностью, движущей силой частной и профессиональной жизни. У вас имеется точная карта того пути, которым вы хотите двигаться. Мужество позволяет вам следовать к своей перспективной мечте. Вы честны по отношению к самому себе, твердо стоите на земле, возложили на себя всю полноту ответственности. Скажу больше: желая стать выдающейся индивидуальностью, вы оптимистичны, креативны, конструктивны и постоянно готовы помогать другим людям. В результате вы обретаете уверенность в себе, чувство собственной ценности и личную гордость.

Главным принципом новой умственной диеты, которая поможет вам изменить собственную индивидуальность, является закон аккумуляции или, иначе говоря, накопления. В соответствии с ним каждой большой цели, которой мы достигаем в жизни, предшествуют сотни и даже тысячи попыток. Никто точно не подсчитывал их и даже не оценивал этого количества.

Закон аккумуляции связан с личным развитием. Он гласит, что метаморфоза, превращающая человека в необычайную личность, является длительным процессом. Вдобавок это явление руководствуется железными принципами. Всё происходящее суммируется, накапливается, аккумулируется. Причем не только то, что вы хотели бы считать важным. У всего происходящего есть свой смысл. Ничто не случается просто так, без какого-то значения. Несколько важных фигур в истории человечества пришли к выводу, что жизнь является окончательным контролером всего, что делается, и она ничего не упустит из виду.

Вы уже знаете, что беда таится в мелочах. Поэтому всякая мелочь или помогает, или вредит, суммируется или вычитается, приближает к цели или отдаляет от нее. Новая умственная диета непрестанно оказывает на вашу психику позитивное влияние.

Вам также известно, что всё воздействующее на психику находит отражение вовне. То, что вы допустите в свое подсознание, позже превратится в действительность. Поэтому можете быть уверены, что если вы, как и в случае питания своего организма, станете кормить подсознание компонентами, которые сформируют ваши мысли и психику позитивным образом, то в итоге повлияете на всё, что происходит вокруг вас.

Поэтому питайте свой мозг умственными белками вместо того, чтобы пичкать его духовными сладостями. Потребляйте только те вещества, которые питательны и полезны для вас, для вашей психической жизни и вашего будущего. При этом старайтесь избегать информации, которая лишь отнимает ваше время и не приносит ни малейшей пользы.

Начните с того, чтобы каждой утро на протяжении 30—60 минут читать мотивационную или образовательную литературу. На протяжении многих лет я советовал это широкому кругу лиц. Большинство из них сообщили мне, что указанная привычка переменила их жизнь.

Ежедневное утреннее чтение позволяет осваивать одну книгу за неделю. В течение года это дает вам пятьдесят книг, а они, в свою очередь, помещают вас в первую лигу нашего общества. Мы живем во времена глобальной информации, когда умение постоянно учиться и повышать квалификацию является ключом к успеху.

Чтение является для ума тем же, чем спорт для тела. Если вы хотите, чтобы ваш разум стал сильным, гибким и позитивным, то должны регулярно подпитывать его знаниями. Поэтому прослушивайте соответствующие кассеты во время езды в машине — ведь вы же проводите ежегодно бесчисленное количество времени за рулем. Одного этого достаточно, чтобы стать экспертом в любой выбранной вами области знаний.

Примите данный совет близко к сердцу. Не тратьте времени, сделайте из своего автомобиля университет на колесах, превратите его в инструмент обучения, в своеобразную избу-читальню. Или же регулярно посещайте полезные семинары, которые также являются одним из способов стимулирования ума.

Пользуйтесь каждым удобным случаем. Подумайте о том, что книги, пресса и семинары дают вам опыт в сжатом, концентрированном виде. Благодаря им вы экономите недели, месяцы и годы, на протяжении которых должны были бы в поте лица добывать необходимые вам знания. А посему питайте свой мозг умственными белками!

В нашем обществе преуспевающие люди три или четыре недели в году используют программы тренинга. Самые высокооплачиваемые умы в своей отрасли инвестируют в собственный разум и его развитие по меньшей мере столько же времени, сколько в профессиональную деятельность.

Найдите экспертов, у которых вы хотели бы брать уроки, и понаблюдайте за ними. Принимайте участие в семинарах, которые они ведут, читайте их книги, прослушивайте магнитофонные кассеты. Если вам удастся встретиться с ними лично, то не стесняйтесь задавать вопросы. Читайте их статьи и интервью, которые попадут вам в руки. Тогда вы с пользой будете усваивать новую информацию.

Люди, добившиеся успехов, отличаются от остальных прежде всего своей постоянной готовностью действовать. Они немедленно внедряют в жизнь собственные хорошие идеи. А вот у тех людей, которые не добиваются успехов, необходимая решительность отсутствует. Если им и придет в голову интересная идея, они бесконечно откладывают и переносят на потом ее реализацию: «Я сделаю это попозже». Они не принимают в расчет опасность потерять запал, да и саму идею.

Окружайте себя надежными людьми — это самый важный компонент новой умственной диеты. Ищите контактов с теми, от кого вы можете многому научиться.

Доктор Дэвид Макклеллан из Гарвардского университета на протяжении 25 лет занимался исследованиями, связанными с успехом и стремлением к совершенству. Он установил, что меру наших достижений определяют прежде всего люди, с которыми мы регулярно сталкиваемся. Этот ученый пришел к выводу, что 90% событий, происходящих в нашей жизни, зависят от круга тех людей, с которыми мы поддерживаем повседневные контакты.

Мы думаем, разговариваем, одеваемся и имеем такие же взгляды и подход к жизни, как люди, с которыми мы проводим основную часть времени. Благополучные и преуспевающие люди ищут друзей среди индивидов с близкими интересами, образуя своего рода сеть. Они активны в различных сообществах и клубах. Эти «баловни удачи» добровольно откликаются на различные вызовы. Они встречаются с другими вовсе не для того, чтобы приятно провести время. Люди успеха ищут случай включиться в активную деятельность.

В соответствии с принципом притяжения окажите позитивное воздействие на собственную жизнь, общаясь с теми людьми, которые динамично стремятся к успеху. Одновременно старайтесь поддерживать тех, кто успешно реализует свои цели. Это могут быть как коллеги по роду вашей деятельности, так и люди из совершенно иных сфер.

Многолетние исследования доказали, что курс вашей жизни изменится лишь тогда, когда вы будете общаться с группой людей, мыслящих столь же позитивно, как и вы, и при условии, что вы начнете регулярно встречаться с ними и обмениваться мнениями. При этом вы должны быть весьма осторожны и критичны по отношению к новым знакомым, поскольку вам известно, что их взгляды могут повлиять на вашу индивидуальность.

Люди, с которыми вы часто беседуете в жизни и на работе, в значительной мере определяют, чувствуете ли вы себя счастливым или несчастным, настроены ли позитивно или негативно, полны ли творческих устремлений или же деструктивных намерений, упорно ли движетесь по дороге, ведущей к цели, или остановились на полпути и отказались от дальнейшего продвижения. Близкое окружение воздействует почти на всё, что происходит в вашей жизни. Селективный подбор людей является основой вашей новой умственной диеты.

Самым важным условием в стремлении к успеху является следующее: независимо от той точки, откуда вы стартовали, в расчет идет лишь то, к чему вы стремитесь. Выбросьте из своей головы все негативные мысли по поводу собственной персоны. Избегайте говорить о том, что, по вашему мнению, не должно стать реальностью.

Если вы опоздаете, то скажите самому себе, например, следующее: «В прошлом я, как правило, действительно не успевал вовремя, однако сейчас стал весьма пунктуальным». Или так: «Раньше я по утрам не мог подняться с постели, однако сейчас вскакиваю и радостно приветствую каждый новый день», «В прошлом я уделял не слишком много времени развитию своей личности, но сейчас это является самым важным элементом моей жизни».

Рассматривайте себя сквозь призму собственного будущего, а не прошлого. Вы уже знаете, что подсознание активно воспринимает картины, нарисованные в вашем воображении. Они проецируются на вашу личность, имидж, манеру и т. д. С максимальным доверием наблюдайте за тем, как интерпретация воздействует на ваши глубинные чувства.

Ведь то, каким образом вы истолковываете происходящее, предопределяет ваши эмоции. Иначе говоря, если вы рассматриваете свои переживания сквозь позитивную призму и оцениваете их как полезный опыт, то вами будут владеть, соответственно, и позитивные чувства. В противном случае вами овладеет стресс. Поэтому ваши эмоции зависят от того, как вы обращаетесь к самому себе. А для этого следует тщательно контролировать свои внутренние монологи

Для вашей умственной диеты важно также, чтобы вы были «параноиком наоборот». Параноиками считают тех людей, которые убеждены, будто все вокруг вступили в заговор, направленный против них.

А вы думайте совершенно иначе! Убедите себя в том, что весь мир сговорился с целью помочь вам добиться успеха. Во всём и в каждом замечайте только самое лучшее. Кто-то сказал однажды, что если бы Бог хотел сделать человеку подарок, то непременно поставил бы перед ним какую-нибудь проблему. Чем крупнее неприятность, с которой вам придется сражаться, тем больше подарок! Люди успеха знают этот секрет.

Каждая неудача приносит пользу, причем всё более и более значительную. Если и вы примете решение как можно быстрее искать выход из ситуации, а не станете плыть по течению, и будете в первую очередь замечать то, что позитивно, то вам непременно будет сопутствовать только хорошее.

Каждый опыт, каждое переживание может научить вас чему-то новому и полезному. Поэтому задумайтесь: «Какой урок я могу извлечь из этого, чтобы стать еще лучше?» Самыми важными в жизни являются выводы, извлеченные из собственного опыта. Оглянитесь вокруг: ведь каждый из нас совершает кучу ошибок! Только одни учатся не повторять их, в то время как другие не в состоянии извлечь надлежащие выводы и всё время попадаются в те же самые ловушки.

Эффективным компонентом вашей новой умственной диеты является составление одобрительных и воодушевляющих формул. Вы должны каждый день брать в руки блокнот и записывать в нем свои цели. Это займет максимум от 5 до 10 минут, но зато вы запрограммируете свой ум на целый день, а также направите свое подсознание к действию. Кроме того, вы запустите в работу закон притяжения, который интегрирует всю вашу личность воедино и нацелит ее на позитивное мышление.

Фиксируйте свои цели на бумаге, используя настоящее время и оптимистическую терминологию — так, словно они уже воплотились в реальность. Я вешу «х» килограммов. Я зарабатываю «х» долларов. У меня имеются следующие «х» достоинств. Закончив записывать свои цели, осуществите их визуализацию. Вообразите, что уже достигли их. Чем больше энтузиазма вам удастся возбудить в себе, тем выше вероятность, что именно данный день приблизит вас к реализации заветных целей.

Следующей важной составляющей новой умственной диеты являются упражнения, уже многие десятилетия применяемые спортсменами. Вообразите себе ход приближающихся событий — соревнований, экзаменов, презентаций, деловой встречи, от которой зависит ваш прием на работу, и т. д., — и доведите происходящее до совершенства.

Затем вербализуйте удовлетворенность идеальным вариантом их протекания. Скажите вслух: «Эта деловая встреча прошла великолепно». Мысленным взором представьте себя спокойным и расслабленным. У вас всё находится под контролем. Люди реагируют на вас позитивно. Будучи торговым агентом, вообразите, что ваш клиент подписывает выгодный контракт. Во время мысленного интервью, связанного с трудоустройством, вы чувствуете, что проявляете себя превосходным образом. Вас уже охватывает чувство свершения: счастье, удовольствие, удовлетворенность жизнью — одним словом, успех.

В конце упражнения отдохните и еще раз расслабьтесь. А затем немедленно приступайте к действию, причем с абсолютной верой в собственные силы, с убежденностью, что успешно справитесь с любой задачей, за которую возьметесь.

Тысячи людей уже опробовали этот метод, отлично подтверждающий свою эффективность во время соревнований, переговоров или презентаций. Если какие-либо жизненные ситуации и связанные с ними затруднения порождают у вас чрезмерную взволнованность, если вы нервничаете, то поскорее визуализируйте идеальный исход событий!

И еще одно важное условие. Вы должны убедить в достоинствах новой умственной диеты не только себя, но и других людей. Станьте наглядным примером того, чему учитесь сами и учите других. Будьте образцом для своей семьи, друзей, знакомых и сотрудников. Все взоры обращены к вам, поскольку вы — тот человек, которым хотел бы стать каждый. Обучая других, вы будете учиться и сами, причем гораздо быстрее.

Каждый день начинайте новой позитивной подпиткой ума. Ранним утром ваш разум открыт и более эффективно поглощает информацию, нежели в другое время суток. Кроме того, прежде чем уснуть, также пошлите своему подсознанию необходимое указание.

Скажите нечто в таком роде: «Завтра после сна я буду чувствовать себя великолепно. Завтра всё пойдет идеально». Когда на следующий день вы проснетесь, то действительно сразу почувствуете себя отлично. Тогда произнесите несколько раз: «Я чувствую себя превосходно. Я чувствую себя превосходно».

Повторяйте эту фразу до тех пор, пока действительно не почувствуете себя именно таким образом. Используйте золотую пору дня, наступающую сразу же после рассвета, на то, чтобы насытить свой ум позитивными, воодушевляющими, мотивирующими мыслями. Регулярно записывайте на бумаге все самые важные намерения и постепенно переходите от сомнений к вере.

Если вы действительно поверите, что обладаете определенными достоинствами, то ваша вера обязательно превратится в реальность. Запомните, что всё начинается с веры. А сразу же за ней идет действительность.

Вначале вы, следовательно, должны изменить свой ум, и лишь потом нужно браться за мир, который вас окружает. Новая умственная диета приведет к тому, что вы используете свой потенциал полностью, без каких-либо ограничений. Вы ведь в состоянии совершить всё, чего только пожелаете. Вы достигнете любой цели, которую поставите перед собой. Вам следует лишь точно сформулировать и систематически работать над ее реализацией.

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