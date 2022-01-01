Множество останков динозавров нашли в Италии

В процессе археологических раскопок эксперты обнаружили большое количество окаменелых останков на территории Италии. После этого они проанализировали находки и пришли к выводу, что она принадлежала динозаврам.


Ранее авторы считали, что отсутствие останков динозавров в Италии объясняется тем, что в период существования этих древних животных условия жизни на Средиземноморье не являлись подходящими.

Однако результаты свежего исследования продемонстрировали, что предыдущие предположения ученых являлись ошибочными. Также стало известно, что останки принадлежали семи динозаврам, а возраст окаменелостей достигает 80 миллионов лет.

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