Множество останков динозавров нашли в Италии В процессе археологических раскопок эксперты обнаружили большое количество окаменелых останков на территории Италии. После этого они проанализировали находки и пришли к выводу, что она принадлежала динозаврам.Ранее авторы считали, что отсутствие останков динозавров в Италии объясняется тем, что в период существования этих древних животных условия жизни на Средиземноморье не являлись подходящими.Однако результаты свежего исследования продемонстрировали, что предыдущие предположения ученых являлись ошибочными. Также стало известно, что останки принадлежали семи динозаврам, а возраст окаменелостей достигает 80 миллионов лет. Источник