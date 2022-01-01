Астрономы нашли «адскую» планету

Ультрагорячий юпитер TOI-2109b находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий – к Солнцу, и на его дневной стороне легко расплавится и железо, и сталь.



Среди далеких экзопланет, которые обнаруживают астрономы, встречаются по-настоящему экстремальные. Можно вспомнить, например, WASP-76b, раскаленную настолько, что на ней могут идти железные дожди. В статье, опубликованной в The Astronomical Journal, сообщается об открытии еще одного такого «адского» мира. Температура на поверхности экзопланеты TOI-2109b достигает более 3300 °С – достаточно, чтобы расплавить даже сталь.

Находка сделана с помощью космического телескопа TESS; наблюдения проводились в мае 2020 г. и были подтверждены наземными инструментами. TOI-2109b находится на расстоянии в 861 световой год, в созвездии Геркулес. Она вращается у звезды класса F (желто-белого карлика) массой в 1,5 массы Солнца и радиусом в 1,7 раза больше него. Масса самой планеты достигает пяти масс Юпитера, радиус – 1,35 юпитерианского.

При этом она расположена крайне близко к звезде, всего в 2,4 миллионов км (для сравнения, средняя дистанция от Меркурия до Солнца – 58 миллионов км). Полный оборот по орбите TOI-2109b совершает всего за 16 часов. Благодаря этому она оказывается одной из самых раскаленных экзопланет, известных сегодня, и относится к экстремальному классу ультрагорячих юпитеров: температура на дневной стороне экзопланеты достигает 3600 кельвин (около 3330 °C). Вместе с тем, происходящее на ночной стороне остается загадкой.