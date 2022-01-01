Инопланетяне могли найти Землю в период расцвета современной цивилизации

Команда исследователей из США предположила, что внеземные расы могли заметить Землю после зарождения нынешней человеческой цивилизации.



Астрономами был подготовлен список, включающий в себя около двух тысяч планетарных скоплений, расположенных не дальше трехсот световых лет от нас, что считается сравнительно небольшим космическим расстоянием. Наибольший интерес у ученых представляют 1,7 тысячи звездных систем, с которых можно увидеть нашу планету. Впервые сделать это инопланетяне могли около 5 тысяч лет назад.

На протяжении прошедших лет обнаружить Землю могли обитатели еще трехсот планетарных скоплений. При этом ученые уже знают о наличии в этих двух тысячах системах сразу 7 экзопланет, на которых потенциально может зародиться жизнь. Если на них имеются пришельцы, то они могли рассмотреть химические реакции, происходящие в земной атмосфере.

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