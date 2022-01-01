Новое об инопланетной жизни за 2021 год

В июне Пентагон выпустил долгожданный отчет, в котором подробно описаны 144 встречи с НЛО в период с 2004 по 2021 год. Отчет официально подтвердил несколько наблюдений НЛО, которые до того момента распространялись только через «желтые» СМИ.

Однако любой, кто надеялся на признание внеземного разума, наверняка оказался разочарован, когда в отчете не удалось связать ни одну из 144 описанный событий с инопланетной активностью.

Черные дыры могут быть инопланетными электростанциями

Черная дыра.

Исследование, опубликованное в июле в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества, предупреждает, что ученым не следует упускать из виду самые экстремальные объекты природы: черные дыры. Поскольку черные дыры могут излучать в 100 тысяч раз больше энергии, чем звезды, подобные нашему Солнцу, они могут стать заманчивыми целями для инопланетных цивилизаций, стремящихся привести в действие свои межзвездные предприятия.

Для этого инопланетяне могли использовать высокотехнологичные структуры, называемые сферами Дайсона, чтобы украсть энергию из диска раскаленной добела материи, кружащейся вокруг горизонта черной дыры, а затем направить ее в космос. В настоящее время исследователи разрабатывают алгоритмы для поиска этих переизлучений.

Чужие планеты могут быть не похожими на Землю

Планеты.

Как правило, поиск инопланетной жизни начинается с поиска планет, похожих на Землю. Но может существовать другой класс инопланетных миров, столь же благоприятных для жизни, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal в августе. Планеты-гиганты, которые в 2,5 раза больше Земли и покрыты огромными океанами жидкой воды под богатой водородом атмосферой, могли бы стать идеальным местом для микробов. Мало того, что эти планеты в изобилии имеются в галактике Млечный Путь, они еще и невероятно разнообразны. Авторы пишут, что все варианты потенциально могут иметь жизнь, а это означает, что для охотников за инопланетным разумом может появиться совершенно новая область исследования.

Один из спутников Сатурна все еще может быть пригоден для жизни

Энцелад.

Как показало июньское исследование, метан, исходящий от Энцелада, шестого по величине спутника Сатурна, может быть признаком того, что жизнь изобилует в его подземных морях. В 2005 году орбитальный аппарат НАСА «Кассини Сатурн» обнаружил гейзеры, выбрасывающие в космос частицы льда из трещин возле южного полюса Энцелада. Считается, что этот материал поступает из огромного океана жидкой воды, плещущейся под ледяной оболочкой. Ученые обнаружили, что метановые микробы могут вносить свой вклад в газовые гейзеры планеты, а это означает, что нельзя исключать наличие жизни на ледяной луне.

Ученые могут игнорировать «инопланетный мусор» в нашей Солнечной системе

Оумуамуа.

Согласно недавней книге гарвардского астрофизика Ави Леба «Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли», странный объект сигарообразной формы Оумуамуа, который пролетел через нашу Солнечную систему в 2017 году, почти наверняка, часть инопланетной технологии. В своей книге Лоэб утверждает, что необычная удлиненная форма объекта и очевидное ускорение в движении от Солнца предполагают, что Оумуамуа не является естественным по происхождению, а является частью инопланетной технологии — возможно, выброшенной в наш мир Солнечной системой случайно.

Тысячи инопланетных миров могли наблюдать, как росли люди

Звездные миры с Земли.

Хотя человеческие усилия по поиску инопланетных цивилизаций начались только в прошлом веке, более 1700 инопланетных цивилизаций могли наблюдать за нами тысячи лет назад. Согласно исследованию, опубликованному в июне в журнале Nature, 1715 ближайших звездных систем имели идеальный угол обзора Земли за последние 5000 лет.И более 1400 из них все еще имеют такое изображение сегодня.

«Все эти звезды находятся в пределах 300 световых лет от нашей планеты, а 75 из них вращаются на расстоянии менее 100 световых лет от нас. Учитывая, что люди передают радиосигналы около 100 лет, любая из этих 75 звездных систем находится достаточно близко, чтобы «наши радиоволны уже накрыли их», — говорит ведущий автор исследования Лиза Калтенеггер, доцент астрономии и директор Институт Карла Сагана при Корнельском университете. Другой вопрос, хотят ли цивилизации, живущие в этих звездных системах, общаться с нами.

Не существует идеального способа общения с инопланетянами

Инопланетяне.

Если инопланетяне наблюдают за нами, как лучше всего заявить им о себе? Писатель Джоанна Томпсон исследовала этот вопрос в декабре, обнаружив, что ни один метод не является безупречным. С одной стороны, радиоволны — заманчивый способ общения с инопланетянами, потому что эти сигналы помещаются в удобный промежуток в электромагнитном спектре, называемый «водяной дырой». С другой стороны, радиоволны расширяются по мере распространения, а это означает, что любое сообщение, которое мы отправляем, будет тем более размытым, чем дальше от Земли оно находится. У лазерного света нет этой проблемы, однако лазерные сигналы требуют невероятной точности, и вряд ли достигнут каких-либо инопланетных наблюдателей, если мы не нацелим наше сообщение непосредственно на их звездную систему. Оба метода имеют свои преимущества, и ни один из них не идеален.

Наши собственные технологии могут мешать

Радиотелескоп.

29 апреля 2019 года астрономы обнаружили сигнал, идущий к Земле, по всей видимости, от Проксимы Центавра, ближайшей к нашему Солнцу звездной системы, где расположена по крайней мере одна потенциально обитаемая планета. Поскольку сигнал попал в узкую полосу радиоволн, которую редко излучают самолеты или спутники, исследователи интерпретировали это как возможный признак инопланетных технологий. Но сигнал никогда не повторялся, и исследование, опубликованное в октябре этого года в журнале Nature Astronomy, объясняет, почему: сигнал на самом деле исходил от неисправного компьютера или сотового устройства, расположенного рядом с телескопом, который его обнаружил.

«Похищения» инопланетянами могут быть осознанными сновидениями

Сновидения, которые люди частично осознают и умеют контролировать, могут объяснить так называемые истории о похищениях инопланетянами, сообщается в исследовании, проведенном в июле. Обстоятельства похищения часто кажутся сказочными и вызывают чувство ужаса и паралича. Известно, что определенные состояния сна также вызывают подобные чувства.

«Похищение» инопланетянами.

Ученые попросили 152 осознанных сновидца увидеть во сне встречи с инопланетянами или НЛО. И обнаружили, что ряд спящих рассказывали о снах, которые напоминали описания предполагаемых похищений инопланетянами.

Из тех, кто описал свои сны как «реалистичные», 24% также испытали сонный паралич и сильный страх. Такие же эмоции часто сопровождают сообщения о предполагаемых похищениях инопланетянами. И, хотя люди, описывающие свое похищение инопланетянами, могут искренне полагать, что это было реальным, они, вероятно, переживали внеземную встречу во время осознанного сна, сообщили авторы исследования.

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