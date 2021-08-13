Загадка нетленного тела Джулии Петта

Джулия Петта умерла в 1921 году во время родов и ее ребенок тоже погиб. Обоих захоронили в одном гробу на кладбище в Чикаго. Но спустя несколько лет мать Джулии стала видеть странные сны, в которых Джулия говорила, что она жива…

Кладбище Маунт-Кармель известно как место последнего упокоения многих епископов и архиепископов Чикаго, а также большого числа гангстеров, в том числе Аль Капоне.

Однако одна из самых популярных и памятных могил на этом кладбище принадлежит скромной домохозяйке итальянского происхождения Джулии Букколе Петта.

Женщина умерла во время родов в 1921 году в возрасте 29 лет, ее ребенок не выжил и был похоронен вместе с ней в одном гробу. Джулию положили в гроб в красивом белом свадебном платье, как на надгробном фото, поэтому позже она получила прозвище «Итальянская невеста».

После похорон Джулии ее семья переехала в Лос-Анджелес, прошло 5 лет и внезапно Филомена — мать Джулии — стала видеть один и тот же повторяющийся сон, в котором Джулия приходила к ней и говорила, что она все еще жива.

Эти сны преследовали Филомену на протяжении целого года, после чего она не выдержала, приехала обратно в Чикаго и стала просить, чтобы провели эксгумацию тела ее дочери. Она заподозрила, что Джулию могли похоронить заживо и что беспокойный призрак ее дочери перестанет приходить к ней во снах, если она проверит ее могилу.

Филомена добилась чего хотела и гроб Джулии откопали. За 6 лет он был уже достаточно сильно поврежден снаружи, но когда с гроба сняли крышку, то внутри увидели совершенно неразложившееся тело Джулии. Оно выглядело таким свежим, словно ее похоронили лишь вчера. На нем не было никаких признаков разложения, даже синюшных (трупных) пятен.

При этом тело ее мертворожденного сына, которое было завернуто в одеяло и лежало рядом с телом Джулии, разложилось до состояния скелета.

Фото из открытых источников

Женщина была столь потрясена увиденным, что сделала фотографию Джулии в гробу, которую потом поместили на могильный памятник. При эксгумации присутствовали еще несколько человек и они захотели убедиться, что Джулия и правда мертва, а не крепко спит (как бы странно это не звучало). Они стали прикасаться к ее коже лица и рук и потом сообщили, что кожа была мягкой, а щеки у Джулии были розовыми, а не мертвенно бледными.

Проводились ли с телом Джулии Петта еще какие-то манипуляции нигде не указано, известно лишь, что в итоге ее все-таки признали мертвой (возможно это доказал вызванный врач), а потом было решено закопать гроб с телом обратно. При этом так и осталось невыясненным то, почему Джулия выглядела нетленной спустя 6 лет после своей смерти.

Некоторые эксперты спустя годы предполагали, что тело Джулии не разложилось из-за особого типа почвы в данном месте кладбища, другие считают, что вероятнее всего Джулию Петта очень хорошо забальзамировали. В те годы это не являлось редким явлением, однако если бы это было сделано, мать Джули наверняка бы об этом знала.

Самая расхожая народная версия гласит, что Джулия Петта была очень набожной и после смерти стала святой. Поэтому, мол, Господь и не позволил ее телу разлагаться. При этом до наших дней тело Джулии больше ни разу не эксгумировали и неизвестно, в каком оно сейчас находится состоянии.

Однако, даже если принять сны Филомены за последствия горя от смерти дочери, а неразлагающееся тело Джулии итогом хорошего бальзамирования, с данной могилой все-таки происходит что-то странное. После похорон Джулии Петта на кладбище стали часто видеть призрачную женщину в белом платье.

Чаще всего ее видели бродившей между могил неподалеку от могилы Джулии, в том числе этот призрачный силуэт видели проезжающие по улице Харрисон-стрит ночные водители. Могила Джулии находится неподалеку от входа на кладбище, мимо которого проходит эта улица.

А еще есть история о маленьком мальчике. Этого мальчика случайно забыла на кладбище после похорон его семья, а когда они вспомнили о нем и вернулись на кладбище, то увидели, как к ним по дорожке идет женщина в белом платье и ведет ребенка за руку. Когда женщина дошла до семьи и передала им мальчика, она исчезла прямо на их глазах.

Источник