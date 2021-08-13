Ученые нашли останки гигантского летающего динозавра в Австралии

Австралийские ученые обнаружили останки гигантского летающего динозавра, которого за большие размеры назвали «драконом». Согласно научным источникам, это существо летало над австралийской территорией в меловой период. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
Руководитель команды Университета Квинсленда Тим Ричардс заявил, что этот семиметровый птерозавр с мордой в форме копья «был бы страшным зверем». Доисторический зверь, названный Thapunngaka shawi (Тхапуннгака Шави), больше всего похож на мифического дракона, — заявил Ричардс.
В июне 2011 года местный житель Лен Шоу (Len Shaw) нашел окаменелость челюсти в деревне Ванамара, отдаленном северном районе штата Квинсленд на востоке Австралии.
Фото из открытых источников
Ученые подсчитали, что у этого динозавра был метровый череп и его пасть насчитывала 40 зубов, которые позволяли ему питаться крупной рыбой.
Тхапуннгака Шави были первыми летающими позвоночными, которые были приспособлены к полету. Кроме того, у них были относительно полые костные части с тонкими стенками, уточняют специалисты.
Соавтор исследования Стив Солсбери обратил внимание на большой размер костного гребня нижней челюсти, который был похож на верхнюю челюсть этого птерозавра. По мнению ученого эти гребни, вероятно, играли особую роль в динамике полета этих существ.
Название этого летающего динозавра происходит от ngaka (nga-ga) и thapun (ta-boon), что на языке аборигенов Ванамара означает «рот» и «копье». Кроме того, shawy происходит от фамилии своего первооткрывателя.