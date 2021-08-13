Ученые нашли останки гигантского летающего динозавра в Австралии

Австралийские ученые обнаружили останки гигантского летающего динозавра, которого за большие размеры назвали «драконом». Согласно научным источникам, это существо летало над австралийской территорией в меловой период. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Руководитель команды Университета Квинсленда Тим Ричардс заявил, что этот семиметровый птерозавр с мордой в форме копья «был бы страшным зверем». Доисторический зверь, названный Thapunngaka shawi (Тхапуннгака Шави), больше всего похож на мифического дракона, — заявил Ричардс.

В июне 2011 года местный житель Лен Шоу (Len Shaw) нашел окаменелость челюсти в деревне Ванамара, отдаленном северном районе штата Квинсленд на востоке Австралии.