Очевидцы рассказали о встрече с «инопланетным существом»

Жители города Санта-Крус (Боливия) рассказали о своей встрече с загадочным криптидом, который, по их словам, прогуливался по улицам города. Об этом сообщает издание «Radio Mitre».

Местные жители дали необычное описание этому существу, с появлением которого происходили не менее загадочные вещи, достойные внимания уфологов.

Так, например, перед самым появлением пришельца, в небе послышались раскаты грома, затем жители увидели яркий ореол света и три ярких объекта. После этого взорам очевидцев предстало само существо, у которого виднелись по три пальца на каждой руке и огромные выразительные глаза, однако многие решили, что это существо, судя по поведению, было слепым. Возможно, дневной свет для криптида был слишком ярким.