Зачем писатель Артур Конан Дойл хотел «убить» сыщика Шерлока Холмса

В марте-апреле 1886 года писатель Артур Конан Дойл работал над повестью «Этюд в багровых тонах», в которой читатели впервые познакомились с гениальным сыщиком Шерлоком Холмсом. Несмотря на то, что автор был уже достаточно известен в литературных кругах, восторга у редакторов новое произведение не вызвало. Конан Дойл регулярно получал отказы, публиковать «Этюд» никто не хотел.

Лишь спустя полтора года пришло письмо от издательства «Ward and Lock», в котором сообщалось, что рынок наполнен «дешевой литературой», в число которой они включили и «Этюд в багровых тонах». Поэтому, максимум, что издатели готовы выплатить автору, 25 фунтов стерлингов, с полной передачей издательству всех прав на данную книгу.

Автору пришлось принять эти условия, тем более, что на успех повести он уже особо не рассчитывал. Но, в 1890 году Конан Дойл неожиданно получил предложение — написать еще один рассказ о приключениях Холмса. Заказ был выполнен, вскоре в английском и американском выпусках журнала «Липпинкоттс мэгэзин» появился рассказ «Знак четырех». Сам автор особого внимания этому событию не придавал, он хотел отойти от «дешевой литературы» и взяться за написание исторического романа.