Зачем писатель Артур Конан Дойл хотел «убить» сыщика Шерлока Холмса

В марте-апреле 1886 года писатель Артур Конан Дойл работал над повестью «Этюд в багровых тонах», в которой читатели впервые познакомились с гениальным сыщиком Шерлоком Холмсом. Несмотря на то, что автор был уже достаточно известен в литературных кругах, восторга у редакторов новое произведение не вызвало. Конан Дойл регулярно получал отказы, публиковать «Этюд» никто не хотел.
Лишь спустя полтора года пришло письмо от издательства «Ward and Lock», в котором сообщалось, что рынок наполнен «дешевой литературой», в число которой они включили и «Этюд в багровых тонах». Поэтому, максимум, что издатели готовы выплатить автору, 25 фунтов стерлингов, с полной передачей издательству всех прав на данную книгу.
Автору пришлось принять эти условия, тем более, что на успех повести он уже особо не рассчитывал. Но, в 1890 году Конан Дойл неожиданно получил предложение — написать еще один рассказ о приключениях Холмса. Заказ был выполнен, вскоре в английском и американском выпусках журнала «Липпинкоттс мэгэзин» появился рассказ «Знак четырех». Сам автор особого внимания этому событию не придавал, он хотел отойти от «дешевой литературы» и взяться за написание исторического романа.
Но, именно сыщик Шерлок Холмс принес мировую славу писателю Артуру Конан Дойлу. Стали поступать новые заказы и к концу 1891 года Конан Дойл написал уже шесть рассказов о Холмсе. И на этом решил остановиться. Мешало этому лишь одно обстоятельство — Шерлок Холмс был очень популярен среди читателей, а сам Конан Дойл получал неплохие гонорары.
В письме матери Артур пожаловался, что популярный литературный герой отвлекает «мысли от лучших вещей». С матерью он поделился своими планами — в одном из следующих произведений «убить» Шерлока Холма и завершить на этом серию повествований о нем. Старушка пришла в ужас и написала сыну — «Ты не сделаешь этого!».
Мать писателя была не единственной, кого беспокоила судьба литературного персонажа. Гибели Шерлока Холмса опасались как читатели, так и издатели, тиражи журналов, где печатались произведения о сыщике, поднимались в разы. Коонан Дойл был вынужден пойти на уступки: несмотря на гибель в рассказе «Последнее дело Холмса», Шерлок чудесным образом оказался жив.
В запасе у писателя был еще один вариант, на этот раз финансовый. Журналу, заказавшему новые рассказы о Холмсе, был предъявлен ультиматум — 1 000 фунтов стерлингов за 12 рассказов. На этот раз Конан Дойл был искренне уверен, что сумма для издателя покажется нереальной. К его удивлению условия были немедленно приняты.
Сам писатель также не мог устоять перед соблазном, тысяча фунтов стерлингов для конца девятнадцатого века была огромной, отказаться от такого «подарка» судьбы было непросто. Журнал «Стрэнд», правда, был предупрежден автором: не следует ждать появления рассказов немедленно, Конан Донан был занят повестью из эпохи Наполеона.
В общей сложности Артур Конан Дойл написал о Шерлоке Холмсе 56 рассказов и 4 повести. Судя по этим произведениям, свою детективную деятельность Холмс начал еще в семидесятых годах девятнадцатого века и продолжал ее до начала следующего столетия. В 1904 году он оставил шумный Лондон и занялся разведением пчел на небольшой ферме. Попытка автора «убить» своего героя еще в девяностые годы так и осталась нереализованной.
Если бы автор, как и задумывал ранее, остановился на первых шести рассказах, то Шерлок Холмс и не стал бы так популярен во всем мире. Но, ему суждено стать одним из самых популярных литературных персонажей. Более того, социологические опросы дали удивительные результаты — каждый пятый британец уверен, что Холмс не плод воображения писателя, а реальный человек.
Холмс стал и популярным киногероем, в разное время и в разных странах о нем было снято более 200 фильмов. А самым лучшим актером, когда-либо сыгравшим роль гениального сыщика, был признан Василий Ливанов.