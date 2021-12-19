Десять неразрешимых загадок древних китайских пещер Лунъю

Недалеко от деревни Шиян Бэйкунь в провинции Чжэцзян, Китай, находятся пещеры Лунъю — обширный, великолепный и редкий древний подземный мир, считающийся в Китае «девятым чудом древнего мира».

Пещеры Лунъю, известные также как каменные палаты Сяонаньхай, являются одним из крупнейших подземных раскопок древности и представляют собой непреходящую загадку, которая озадачила экспертов всех направлений, исследовавших их.

Ученые со всего мира в области археологии, архитектуры, инженерии и геологии совершенно не знают, как, кем и зачем были построены пещеры Лунъу.

Впервые пещеры были обнаружены в 1992 году местным жителем, который решил осушить несколько прудов, которые, по мнению местных жителей, были бездонными. На сегодняшний день обнаружено 24 пещеры с ручной резьбой, занимающие площадь 30 000 квадратных метров (322 917 футов квадратных).

Каждый грот, высеченный в твердом алевритовом камне, спускается под землю на 30 метров (98 футов) и содержит каменные комнаты, мосты, желоба и бассейны.

В пещерах Лонгйоу есть равномерно распределенные по всей пещере колонны, которые поддерживают потолок, а стены, потолок и каменные колонны равномерно украшены следами от резцов в виде ряда параллельных линий.

Для туризма открыта только одна из пещер, выбранная из-за найденной внутри каменной резьбы, изображающей лошадь, рыбу и птицу. Пещеры Лонгйоу в китайской провинции Чжэцзян действительно являются загадкой, и здесь мы рассмотрим десять непреходящих тайн, которые остаются неразгаданными, несмотря на более чем два десятилетия исследований.

Барельефы, обнаруженные в пещерах Лонгйоу.

Как были построены пещеры Лонгйоу?

Приблизительная оценка объема работы, связанной со строительством пещер Лунъу, внушает благоговейный трепет. Количество горной породы, которую пришлось бы удалить в ходе общих раскопок гротов, оценивается почти в 1 000 000 кубических метров (35 314 666 кубических футов). Учитывая среднюю скорость рытья в день на одного человека, ученые подсчитали, что для завершения работ потребуется 1000 человек, работающих днем и ночью в течение шести лет.

Эти расчеты основаны исключительно на тяжелом труде, но в них не учтены невероятная тщательность и точность скульпторов, что означает, что реальный объем работы намного превосходит теоретическую оценку.

Что касается того, как они были построены и какие инструменты использовались, то это пока неизвестно. В этом районе не было найдено никаких инструментов, и, как мы узнаем позже, ученые до сих пор не знают, как они добились такой симметрии, точности и сходства между различными пещерами.

2. Отсутствие следов строительства

Несмотря на их размеры и усилия, затраченные на их создание, до сих пор в архивных источниках не обнаружено никаких следов их строительства или даже их существования. Хотя на общие раскопки было затрачено почти миллион кубометров камня, нет никаких археологических свидетельств, показывающих, куда ушло это количество камня, и никаких свидетельств работы.

Более того, нет ни одного исторического документа, который бы упоминал о них, что крайне необычно, учитывая масштаб проекта. Происхождение пещер Лонгйоу является полной и абсолютной загадкой.

Эксперты задаются вопросом, почему стены пещер Лонгйоу в Китае покрыты высеченными параллельными линиями.

3. Почему стены покрыты странными линиями?

Все пещеры Лонгйоу от пола до потолка покрыты параллельными линиями, которые были высечены практически на каждой поверхности. Получается единый узор по всей пещере, для создания которого потребовалась бы огромная рабочая сила и бесконечные часы.

Вопрос в том, почему? Была ли такая трудоемкая работа исключительно для украшения? Являются ли эти линии или узоры каким-то символом? В настоящее время известно лишь то, что эти знаки похожи на те, что были найдены на керамике, хранящейся в ближайшем музее, которая датируется периодом между 500 и 800 годами до нашей эры.

4. Отсутствие рыбы в пещерах Лонгйоу

Когда пещеры были впервые обнаружены, они были заполнены водой, которая, предположительно, находилась там в течение длительного периода времени. Их пришлось выкачивать, чтобы понять, что это не такие же «бездонные пруды», как другие, найденные в этом районе, а рукотворные сооружения.

В большинстве деревень на юге Китая есть очень глубокие пруды, которые поколения деревенских жителей называют «бездонными прудами». Эти пруды изобилуют рыбой, которую легко поймать. Однако после того, как первая пещера была выкачана досуха, не было видно ни одной рыбы или каких-либо других признаков жизни.

5. Как пещеры Лонгйоу так хорошо сохранились?

Один из самых интересных и сложных вопросов — как пещеры Лонгйоу смогли сохранить свою структурную целостность в течение более чем 2 000 лет. Здесь нет ни признаков обрушения, ни груды обломков, ни повреждений, несмотря на то, что толщина стен в некоторых местах составляет всего 50 сантиметров (20 дюймов).

За столетия эта местность пережила множество наводнений, бедствий и войн, горы изменили свой облик, а открытые камни выветрились, но внутри пещер Лонгйоу форма, узоры и отметки по-прежнему четкие и ясные — как будто они были построены вчера.

6. Как строители работали в темноте?

Из-за большой глубины пещер некоторые участки на дне, не открывающиеся сверху, абсолютно черны. Но даже эти темные участки украшены тысячами параллельных линий на стенах, колоннах и потолке. Как же древние люди работали в темноте?

По словам Цзя Гана, профессора Университета Тунцзи, специализирующегося на гражданском строительстве: «Там должны были быть лампы, потому что устье пещеры очень маленькое, и солнечный луч мог светить в пещеру только под определенным углом в течение определенного периода времени.

По мере того как человек углубляется в пещеру, свет становится тусклее. На дне пещеры, которое обычно находится в десятках метров от устья, уже почти ничего не было видно». Однако это было по меньшей мере два тысячелетия назад, и ничего, что могло бы использоваться для освещения, не было найдено.

7. Были ли пещеры Лонгйоу связаны между собой?

Все пещеры Лонгйоу расположены на площади всего в один квадратный километр (0,38 кв. миль). Учитывая такую высокую плотность, нельзя не задаться вопросом, были ли некоторые гроты предназначены для соединения.

Для чего было бы делать так много отдельных пещер на такой тесной территории, не соединяя их? Во многих местах стены между пещерами очень тонкие, всего 50 сантиметров (20 дюймов), но они никогда не были соединены, поэтому кажется, что их намеренно держали отдельно друг от друга. Более того, многие пещеры Лонгйоу практически идентичны друг другу.

Геологический разрез пещеры 3 (слева) и фотография, показывающая скальные столбы в пещере 3 (справа).

8. Кто построил пещеры Лонгйоу?

Никто не знает, кто построил пещеры. Некоторые ученые утверждают, что такая масштабная работа не могла быть выполнена обычными деревенскими жителями. Только император и вожди могли организовать такой огромный проект, как строительство Великой стены, которая была построена для защиты от вторжения из внешнего мира. Но если она была построена по приказу императора, то почему нет никаких исторических записей о ее строительстве?

9. Как они достигли такой точности?

Масштабы пещер Лунъу величественны и грандиозны, дизайн был тонким и научным, строительство было сложным, а точность свидетельствует о высочайшем мастерстве. Модель, узор и стиль каждой пещеры чрезвычайно похожи. Каждый грот похож на большой зал. Одна сторона отвесная, а другая наклонена на 45%. Четыре стены прямые, края и углы четко очерчены. Следы высечек в пещерах Лонгйоу равномерны и точны.

«На дне каждой пещеры древние [строители] не могли видеть, что делают другие в соседнем гроте», — объяснил Ян Хунсунь, эксперт Археологического института Китайской академии общественных наук. Тем не менее, «внутренняя поверхность каждой пещеры должна была быть параллельна внутренней поверхности другой, иначе стена была бы пробита насквозь. Таким образом, измерительный аппарат должен был быть очень совершенным. Должно быть, заранее были определены размеры, расположение и расстояния между пещерами».

С помощью современного оборудования и методов исследователи измерили размеры стен и с удивлением обнаружили, что общая конструкция чрезвычайно точна. Стены между пещерами имеют одинаковую толщину на разных участках. Как же они добились такой точности? Каковы были их методы?

Лестница, ведущая вниз в одну из некогда затопленных пещер Лонгйоу.

10. Для чего использовались пещеры Лонгйоу?

После обширных исследований ученые и исследователи пытались предложить объяснения гротам, но ни один из них до сих пор не дал убедительного объяснения, почему они были построены и для чего использовались.

Некоторые археологи предполагают, что гроты были гробницами старых императоров, императорскими залами или местами для хранения. Но такая интерпретация является надуманной. Не было найдено ни погребальных предметов, ни гробниц, ни оставленных артефактов.

Если бы пещеры использовались как дворец императора, то они, несомненно, были бы спроектированы иначе, с отдельными комнатами для различных целей, таких как развлечения, встречи и сон. Но никаких доказательств этому нет, и следов жилья не обнаружено.

Согласно другой гипотезе, пещеры Лонгйоу использовались для добычи полезных ископаемых. Однако для добычи полезных ископаемых потребовалось бы оборудование и аппаратура для извлечения камней и их транспортировки. Опять же, никаких следов этого не было найдено, как и никаких доказательств того, где были взяты камни. И конечно, если пещеры предназначались только для добычи полезных ископаемых, зачем было создавать такие замысловатые украшения на стенах, колоннах и потолках?

Наконец, некоторые предполагают, что в этих пещерах размещались войска и что император прошлого хотел скрыть своих солдат от посторонних глаз, чтобы сохранить в тайне подготовку к войне. Однако эти пещеры не могли быть построены за короткий промежуток времени. На их строительство ушло бы много-много лет, так что вряд ли это было сделано в рамках подготовки к войне, которая обычно происходит гораздо быстрее. Кроме того, нет никаких следов пребывания людей в пещерах.

Несмотря на десятилетия исследований, появилось очень мало ответов, объясняющих загадку пещер Лонгйоу. Наши древние предки достигли многих чудес на протяжении истории, но это открытие из Китая — поистине неразгаданная тайна, которую еще предстоит разгадать.

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