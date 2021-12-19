Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра

Новый год — праздник, которого ждут многие. К его встрече начинают готовиться заранее. Удивить близких и порадовать их помогут удачные подарки. В новом 2022 году, который пройдет под эгидой Тигра, особенно важно не ошибиться с выбором презента.

Традиция обмениваться подарками на Новый год и класть их под елку прекрасна, ведь каждый получает множество вещей, о которых мечтал весь год. Эксперты рекомендуют учитывать пожелания окружающих, а также познакомиться со списком подарков, которые не стоит преподносить в год Тигра. Благодаря такой подсказке удастся привлечь внимание нового покровителя и снискать его поддержку.

1. Острые предметы. Штопоры, наборы ножей и прочие предметы, способные ранить, будут неуместными в год Тигра и могут принести множество проблем. Такие подарки вряд ли порадуют, поэтому от такого выбора лучше отказаться в пользу чего-то более удачного.